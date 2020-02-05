Видеофакт: Нэнси Пелоси порвала копию речи Трампа после его выступления в Конгрессе 5.02.2020, 10:14

Фото: AP

Спикер Палаты представителей назвала это «вежливым поступком, учитывая возможные альтернативы».

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси после выступления президента США Дональда Трампа в Конгрессе разорвала листы с копией его речи, сообщает nv.ua.

Во время выступления Трампа она вместе с вице-президентом Майком Пенсом сидела за его спиной. Когда президент закончил все встали и начали аплодировать, Пелоси в этот момент пополам разорвала свою копию речи.

As President Trump finished his State of the Union address, Nancy Pelosi was seen ripping up a copy of the President’s speech #SOTU https://t.co/W57vF21CVd pic.twitter.com/a1JeZFGsJR — TIME (@TIME) February 5, 2020

Перед началом выступления, когда Трамп поднимался на трибуну, он отказался пожать руку Пелоси. Тогда же он передал ей и Пенсу папки с документами.

На вопрос Fox News, почему она порвала листы, Пелоси ответила, что ее действие «было вежливым поступком, учитывая возможные альтернативы».

Speaker Nancy Pelosi on why she ripped up President Trump’s speech: “Because it was the courteous thing to do considering the alternatives.” pic.twitter.com/nYTjAZAwGo — Jason Donner (@jason_donner) February 5, 2020

Напомним, в своем выступлении перед Конгрессом Трамп расхвалил деятельность своей администрации.