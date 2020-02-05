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Видеофакт: Нэнси Пелоси порвала копию речи Трампа после его выступления в Конгрессе

  • 5.02.2020, 10:14
Видеофакт: Нэнси Пелоси порвала копию речи Трампа после его выступления в Конгрессе
Фото: AP

Спикер Палаты представителей назвала это «вежливым поступком, учитывая возможные альтернативы».

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси после выступления президента США Дональда Трампа в Конгрессе разорвала листы с копией его речи, сообщает nv.ua.

Во время выступления Трампа она вместе с вице-президентом Майком Пенсом сидела за его спиной. Когда президент закончил все встали и начали аплодировать, Пелоси в этот момент пополам разорвала свою копию речи.

Перед началом выступления, когда Трамп поднимался на трибуну, он отказался пожать руку Пелоси. Тогда же он передал ей и Пенсу папки с документами.

На вопрос Fox News, почему она порвала листы, Пелоси ответила, что ее действие «было вежливым поступком, учитывая возможные альтернативы».

Напомним, в своем выступлении перед Конгрессом Трамп расхвалил деятельность своей администрации.


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