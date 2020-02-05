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В Польше в синагоге нашли клад с сокровищами

  • 5.02.2020, 10:53
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В Польше в синагоге нашли клад с сокровищами
Иллюстрационное фото

Там находятся 350 предметов.

Археологи обнаружили сундук с сокровищами иудаики в Старой синагоге XVIII века в Величке, на юге Польши, пишет lenta.ua. Ученые из Института археологии Ягеллонского университета обнаружили у внутренней стены остатки сгнившей деревянной коробки с металлическими предметами. Они расширили траншею и нашли самый настоящий сундук с сокровищами. Он был полон сотен металлических предметов, которые были вложены друг в друга и плотно упакованы.

Деревянный ящик был примерно 80 сантиметров в высоту, 70 сантиметров в ширину и 130 сантиметров в длину. В нем находились около 350 предметов, в основном религиозного назначения, которые датируются начиная с XIX века. Содержимое включает четыре или пять медных люстр, серебряный кубок, украшенный цветочным мотивом, пять серебряных подсвечников, большой металлический сосуд, два больших бронзовых сосуда с декоративными ручками, серебряная корона из Торы с прикрепленным указателем и серебряными украшениями из стержней свитка Торы.

В сундуке также обнаружили 18 значков австро-венгерской армии, которые носили офицеры пехоты. Двуглавый орлиный герб имеет инициалы императора Франца Иосифа и датируется второй половиной XIX-го или началом XX-го века. Распад Австро-Венгерской империи в 1918 году привел к созданию Второй Польской Республики из территорий, сожженных Габсбургами во время разделов XVIII-го века, поэтому крайне маловероятно, что значки с кепками были бы спрятаны с драгоценными святыми сокровищами во время Второй мировой войны. Это указывает на более раннюю дату захоронения.

Эти вещи выглядят неуместными в тайнике с религиозными драгоценностями. Поскольку все значки были найдены на дне ящика, руководитель раскопок Михал Войенка предположил, что 18 армейских значков использовались, чтобы выровнять ящик, и что текстиль, прикрывающий их.

В 1889 и 1906 годах в Величке происходили антиеврейские преследования. Именно в тот период и могло быть спрятано сокровище, чтобы защитить его от потенциальных осквернителей или, возможно, в первую зиму Первой мировой войны, когда русская армия оккупировала Величку во время битвы за Краков в декабре 1914 года.

В межвоенный период еврейская община процветала, во время Второй мировой войны большинство еврейского населения было убито. Здание синагоги, сильно поврежденное нацистами, после войны использовалось в качестве склада.

В настоящее время здание занесено в список исторических памятников, но находится в ужасном состоянии. У него фактически даже нет крыши.

Археологические и архитектурные экспертизы проводятся с осени прошлого года в рамках подготовки к масштабной реконструкции синагоги. Полевые работы необходимы для реставрации, поскольку фотографий того, какой она была изначально, нет.


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