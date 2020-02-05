«Ехать по счетчику — это значит: как повезет, братан» 15 5.02.2020, 11:00

5,215

Почему традиционные такси проигрывают борьбу за клиента.

Около двух недель назад Автобизнес дал высказаться протестующим таксистам . Их не устраивают нынешние тарифы и работа агрегаторов Яндекс.Такси и Uber.

Требования водителей были настолько серьезными, что они намеревались блокировать работу такси с 31 января. Эта дата позади, но движение на проспектах Минска не остановилось, а такси продолжает работу. "Бегают" по городу в том числе и машины в цветах Яндекс.Такси и Uber. Поэтому пришел черед дать высказаться тем, кто оказался по другую сторону баррикад.

"Никто не хочет играть в лотерею"

Игорь в сфере пассажирских перевозок не так давно, всего два года. Поначалу он работал с Uber, а затем с Яндекс.Такси. "Я обычный водитель, к руководству компании не имею никакого отношения", - уточняет собеседник. У него, что называется, "наболело": о конфликте с "традиционными" службами он знает не понаслышке, но и откровенно защищать агрегаторов не намерен.

- 31 января позади, а именно тогда должны были начаться рейды со стороны "традиционных" таксистов. Город этого не заметил. Заметили ли таксисты Яндекса и Uber?

- Были попытки, но действовали они как "настоящие герои". Как правило, для роликов и неоплаченных поездок выбирали либо пенсионеров, либо совсем молодых ребят, либо иногородних - эти люди чувствуют себя неуверенно в нашем городе, за них некому заступиться. Вот на таких они и "нападали".

- Как отвечали водители Яндекс.Такси на эту «войну"?

- Не могу говорить за всех, перевозчиков много, там свои коллективы. Мой коллектив готов: как только одного из наших ребят таким образом "подставят", полетят заявления в Генпрокуратуру, Следственный комитет и Администрацию президента. После этого мы не будем ни ругаться, ни выяснять отношения. Пускай правоохранительные органы оценивают действия этой организованной группы. Пусть решает закон.

- Насколько оправданы претензии "традиционных" таксистов?

- Легальные, как они себя называют, таксисты, фактически прикрываясь правильными целями и мыслями, отстаивают свое право возить по таксометру не за 6 рублей, а за 60, за поездки из аэропорта в город за 300. Они не понимают, что проиграли войну не нам, а пассажирам.

Сейчас на дворе XXI век. Человек, который пользуется мобильным интернетом, никогда не вернется в трехчасовую очередь на почту. То же самое и здесь. В приложении заранее видна стоимость поездки, пассажир уверен, что она не изменится. Всех "традиционных" таксистов обвинять не буду, там хватает честных и образованных людей, которые нормально работают. Но у многих ситуация такая: пассажир садится, спрашивает стоимость поездки, а водитель отвечает: по счетчику. Я вам переведу: это значит "как повезет, братан".

Никто же не знает, какой тариф установлен в таксометре - 5 рублей за километр или 30 копеек. Водитель не предупреждает о тарифе - максимум висит незаметная наклейка где-нибудь в районе коробки передач, которую с заднего ряда не увидишь. Пассажир, к сожалению, узнает это только в конце поездки, когда ему выдадут чек на 100 рублей и вызовут милицию, которая заставит заплатить. А потом скажет пассажиру: "Вы можете обратиться в суд и там все доказать". Пассажир думает: "Зачем мне это надо? Вызову машину по электронному приложению и буду уверен, что стоимость не изменится".

Я проводил опрос среди своих пассажиров, спрашивал у них, какой сервис они выберут при условии одинаковых машин и примерно одинаковой стоимости поездки - с электронным приложением или с таксометром? Все выбрали электронное приложение, никто не хочет играть в лотерею. Это как в магазине: берешь с полки бутылку минералки за рубль - на кассе стоимость остается той же.

- А как быть с теми таксистами Яндекса, что возят за наличные?

- Электронное приложение предлагают пассажиру выбор: можно привязать карточку и оплачивать поездки по безналу, а можно наличными - для этого у нас есть кассовый аппарат с СКНО. Каждый чек, который я пробиваю, виден в налоговой. Мы каждый квартал сдаем отчеты плюс сам Яндекс тоже сдает отчеты о поездках. Если бы были расхождения по пробитым чекам с данными у инспекторов, то нас бы уже давно призвали к закону.

Почему "традиционные" таксисты привязались к тому, что у нас должен быть таксометр? Они пользуются нашим несовершенным законодательством в сфере такси - государство банально не успевает за новыми технологиями и веяниями. Я не раз спрашивал у транспортных инспекторов: по приложению поездка 5 рублей, а таксометр выдает 6 (он ведь на светофорах тоже "тикает", не забывайте) - сколько стоит поездка? Инспектор отвечает, что я обязан взять оплату по таксометру. Но пассажир будет напирать на то, что у него в приложении сумма меньше. И вот как быть? Мне никто не смог дать ответ. А это опять вызов милиции, опять разбирательство. Но при чем тут пассажир?

- Кстати, есть вопросы и по оклейке машин согласно законодательству.

- В этом вопросе я не специалист, но ведь жизнь не стоит на месте. Если руководство страны впустило Яндекс на наш рынок, то эти вопросы обсуждались. Будет четкий указ - мы его будем дисциплинированно выполнять. Но почему "традиционные" таксисты действуют как народные мстители? Почему не государство расставляет точки над "i", а какая-то группка людей мешает нам работать, не оплачивает поездки?

"При такой комиссии Яндекса приходится работать 14-16 часов день"

- У таксистов Яндекса "серые" схемы заработка тоже присутствуют, так?

- Конечно, но история не о них, а о наших взаимоотношениях с Яндексом. На нашем рынке у него и Uber сумасшедшая комиссия с каждой поездки - 23 процента с ООО и 27,6 процента с ИП. Для примера, в Латвии - 8 процентов. Это ужас.

Поэтому молодежь находит свои способы, в том числе отменяет поездки, делает вид, что их нет, а потом везет пассажира по тому же маршруту с расчетом наличными. За 2 года моей работы была масса таких эпизодов. Но не все же такие. Техподдержка Яндекса вычисляет подобных водителей и блокирует их. Налоговая тоже не спит.

При такой комиссии водители должны работать 14-16 часов в день, чтобы хоть что-то заработать. Мы часто обращались в Яндекс, вопросов накопилось немало, но техподдержка их игнорировала.

На стороне Яндекса государство, которое молча смотрит на этот беспредел. Ни один водитель в Яндексе и Uber не может иметь полноценный отпуск, больничный, режим отдыха. Каким бы хорошим и грамотным перевозчик ни был, у него просто нет на это денег - комиссия Яндекса "съедает" все. Каждый перевозчик балансирует на грани нуля. Поэтому Яндекс.Такси нужно полностью привести к нашему законодательству. Иностранная компания, не зарегистрированная здесь и не имеющая здесь представительства, вдруг делает что хочет, а государство молчит.

- Реально ребята работают по таким сумасшедшим графикам?

- Почти все, во всяком случае большинство. Иначе просто ничего не заработать. Представим: водитель привез в кассу 100 рублей. Из нее Яндекс заберет 23 процента. Аренда машины стоит 35-45 рублей в сутки, топливо тоже водитель оплачивает из своего кармана. Просто посчитайте, что у него остается, и это не считая мойки и прочих таких расходов. А 100 рублей кассы - это 20 коротких поездок по 5 рублей, это 10 часов работы. За час можно сделать не больше 2 поездок с учетом приема заказа и подачи машины.

- Резонный вопрос: если в Яндекс.Такси такие нечеловеческие условия, то почему водители не идут в "традиционные" службы?

- Хороший вопрос. Но если мы все уйдем в "традиционные" службы, то там не будет пассажиров и заработка. Представьте, несколько тысяч водителей переходит в эти службы. У них просто не будет столько машин! Наши места в Яндексе займет молодежь, другие люди, которые все равно будут ездить. Пассажиры уже сделали свой выбор, их не вернуть в каменный век.

"Эта работа каторжная, фактически рабство"

- "Традиционные" таксисты упоминали, что в Яндекс.Такси работает абы кто, даже "бесправники". Это так?

- Это смешно. Объясню почему. Себя они называют "успешными таксистами" - видимо, потому, что у каждого прапрадедушка Наполеона через Березину на телеге перевозил. Что касается нас, то таксисты Яндекса вовсе не идеальны, среди нас тоже полно разных людей с разной культурой и образованием.

Что касается "прав", то лично у меня удостоверение с 1983 года. Я его никогда не лишался, но и не был профессиональным таксистом, а значит, с точки зрения этих ребят, не могу работать, я непонятно откуда взялся. Но почему? Я в своей стране и в своем городе, я законопослушный гражданин. Понятно, что у пришедших в профессию с появлением Яндекса и Uber стаж работы в такси всего пара лет, что несоизмеримо с опытом "традиционных" таксистов. Видимо, поэтому мы в их понимании люди с улицы, бомжи и пьяницы.

- И все-таки что с критерием отбора водителей в Яндекс.Такси?

- Он очень слабый, тут я с вами соглашусь. Достаточно наличия водительского удостоверения. Многие перевозчики в силу того, что работа эта каторжная, фактически рабство, не занимаются серьезным отбором. Они берут людей по принципу "хотя бы кого-нибудь посадить в машину", автомобиль не может простаивать.

Некоторые попались на этом: набрали молодых ребят с периферии и думали, что они будут пахать 16 часов в сутки, - получили только разбитые машины, которые на полгода уехали в ремонт.

- За водителями Яндекс.Такси закрепляется не самая лучшая репутация в плане культуры вождения. Мол, и ДТП частые, и проскакивают на красный свет.

- Между собой мы обсуждаем все эти случаи. Нам непонятно, почему так происходит, сам замечал подобные ситуации. С большего в истории попадает молодежь, которая приехала сюда из областей на заработки. Даже с использованием навигатора они вытворяют чудеса.

Они приехали из маленького города и считают, что развернуться в Минске через двойную сплошную - это нормально, "мы у себя дома так делаем". Проезд на красный свет? Это целая философия: горит желтый - это как зеленый, загорелся красный - все в порядке, еще можно ехать. Мы не в состоянии с этим бороться, но нам это тоже неприятно, мы это тоже осуждаем. Это уже сфера действия ГАИ.