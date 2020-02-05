«Представлялся частным детективом» 2 5.02.2020, 10:59

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Мужчина брал деньги у клиентов, но ничего не делал.

Как сообщает СК, 35-летний мужчина разработал хитрый метод заработка.

Он решил создать детективное агентство. Причем представлялся известным частным детективом, который может собрать любую информацию о месте жительства и работе, образе жизни, круге общения и другие сведения.

К мужчине обращались клиенты (как правило, это были женщины), которые искали подтверждение, что им изменяет партнер. В ходе встреч и переписки «детектив» обещал своим заказчицам собрать больше информации, в том числе из закрытых источников.

На самом деле искать никого не собирался. Но за услуги получал от 100 до 1500 рублей.

Помимо этого, в ходе следствия был установлен эпизод деятельности обвиняемого, связанный со сбытом специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации. Так, мужчина приобрел на радиорынке детские Smart-часы с функцией GPS-трекера, после чего обратился к своему знакомому для их переоборудования с целью дальнейшего использования в качестве устройства слежения. Затем оно было передано заказчице для установки в автомобиль супруга.

Далее при помощи программного обеспечения к детским часам, обвиняемый отслеживал координаты перемещения автомобиля и передавал их супруге.

Мужчине предъявлено обвинение по ч.3 ст.209 (мошенничество, совершенное в крупном размере) и ч.1 ст.376 (незаконное изготовление в целях сбыта и сбыт специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы прокурору для направления в суд.