Побег от коронавируса: рассказ китаянки, успевшей покинуть Ухань 7 5.02.2020, 11:07

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Фото: Xinhua

Женщина до сих пор предпочитает это скрывать.

10 дней назад Клер (имя изменено) в последнюю минуту смогла уехать из Уханя, где ввели карантин из-за вспышки коронавируса. В Ухане Клер вместе с мужем хотела отпраздновать китайский Новый год в кругу его семьи, но услышала новость о том, что город будет закрыт, чтобы не допустить распространения коронавируса, пишет dw.com.

Оказавшись в своем родном городе, Клер не выходит из дома. "Вначале это было наше добровольное решение", - рассказывает Клер DW по видеочату. Позже ситуация уже не зависела только от них. "Нам звонили из домового комитета и местного полицейского участка и требовали, чтобы мы оставались дома", - продолжает женщина. Клер и ее муж должны каждый день мерить температуру и сообщать об этом в соответствующее ведомство.

Как написал в своем Twitter генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус, случаев заражения коронавирусом за пределами КНР - и вероятно смертельных случаев - было бы еще больше, если бы ни усилия властей по защите населения". Впрочем, меры, которые принимает Китай в борьбе с коронавирусом как хвалят, так и критикуют. Ведь, в конечном итоге, правительство ограничивает личную свободу более 50 млн человек. В декабре, когда были зарегистрированы первые случаи заражения коронавирусом, местные власти пытались замалчивать правду. Врачей, которые в социальных сетях обменивались информацией о тревожных случаях воспаления легких у пациентов, полицейские заставляли замолчать.

"Я видел умерших людей в больницах"

В самом начале считалось, что коронавирус не передается от человека к человеку. Власти продолжали говорить это даже тогда, когда ученые доказали обратное. Все это время коронавирус мог бесконтрольно распространяться дальше. Относительно поздно китайские власти приняли и решение полностью закрыть Ухань - город, в котором живут 11 млн человек, и который является важным транспортным узлом страны. Таким же образом власти поступили и с соседними с Уханем городами в провинции Хубэй. На сегодняшний день около 56 млн человек в этой провинции находятся в карантине - это число почти равно населению Италии.

Эксперты в области здравоохранения предупреждают о том, что такие драконовские меры могут вызвать обратный эффект. У больных может появиться страх обращаться к врачам. Может возникнуть паника. Так, еще в первые дни, когда был введен карантин, люди, независимо от того, были они больны или здоровы, буквально штурмовали больницы. В социальных сетях курсируют фото и видео очередей в больницах . "Я видел в больницах множество трупов", - сообщил в одном из видеочатов Уханя адвокат Чень Цюйши. Он поехал туда, чтобы задокументировать происходящее: "Я видел много людей, у которых несколько дней был кашель и повышенная температура, но они не знали о том, заражены ли коронавирусом или нет, потому что в больнице их не обследовали".

"Мы выносим мусор, когда все спят"

В Ухань Клер приехала за сутки до того, как узнала, что город будет закрыт. В 9 часов утра жителям сообщили, что с 10 утра им запрещено покидать Ухань. "У меня началась паника. Я сказала мужу, что мы немедленно должны уехать", - рассказывает Клер. Они быстро собрали вещи и в спешке вышли на улицу, чтобы поймать такси. Но у светофора стоял лишь один автомобиль. Они пообещали водителю любую сумму за то, чтобы он вывез их из города. Примерно за 100 евро водитель привез их в пригород Уханя. Там они сели в поезд, который доставил их в родной город. С тех пор Клер и ее муж покидают свою квартиру только для того, чтобы забрать продукты, которые им привозят службы доставки, или чтобы вынести мусор. "Мы дожидаемся, пока все уснут. Тогда мы надеваем защитные медицинские маски и выносим мусор", - рассказывает Клер.

Крупные города Китая сейчас словно вымерли: на улицах почти нет людей. Редкие прохожие избегают контактов друг с другом и торопятся пройти мимо. У одной из клиник Пекина стоят три человека и ожидают обследования. "Здесь не так много больных", - говорит женщина, которая спешно проходит мимо. Она торопится купить немного овощей и вернуться домой. Столица Китая выглядит так, будто ситуация с коронавирусом ее пока сильно не затронула. "В эти дни мы в основном остаемся дома. Люди реагируют быстрее, чем власти", - говорит она.

"Я никому не хотела бы об этом рассказывать»

Молодой человек ожидает такси. Он говорит, что не боится коронавируса, ведь принимаются все необходимые меры защиты. "Мы должны избегать мест большого скопления людей, носить защитные маски и регулярно мыть руки. Правительство дало нам четкие указания, что делать", - говорит он корреспонденту DW. О том, чтобы предписанные правительством меры были выполнены, строго следят на всех уровнях. В Пекине представители комитетов жильцов ходят по домам, разносят листовки и интересуются здоровьем соседей. Через громкоговоритель жителей города предупреждают о том, что нужно делать и куда обращаться в случае, если они приехали из охваченного вирусом региона. В магазинах, отелях, торговых центрах установлены пункты контроля, где у посетителей измеряют температуру.

Во всей стране сотрудники госслужб находят тех, кто побывал в провинции Хубэй и требуют, чтобы они две недели не выходили из дома. Люди сообщают о том, что не могут снять комнату в отеле, если побывали в Хубэе, или подвергаются нападкам со стороны местных жителей.

В своем родном городе в центральной части Китая Клер считает дни до того, как ей вновь можно будет выходить из дома. Она очень хочет наконец спокойно выйти в магазин или на пробежку. Но пока эпидемия не остановлена, социальная жизнь Клер будет ограничена. Публично она не хочет рассказывать о том, что была в Ухане. "Госслужбы, мои близкие друзья, моя семья знают об этом. Но больше никому я бы не хотела об этом рассказывать. Я только напугаю их этим", - говорит Клер.