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Умер режиссер Борис Луценко

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  • 5.02.2020, 11:09
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Умер режиссер Борис Луценко
Борис Луценко

Народному артисту Беларуси было 82 года.

В Минске скончался легендарный режиссер Борис Луценко. Об этом сообщили в Горьковском театре, которому мастер отдал почти полвека.

Народному артисту Беларуси было 82 года. Последнее время он тяжело болел, мало появлялся на публике. Борис Луценко поставил более ста спектаклей на сценах Беларуси, России, Украины, Латвии, Литвы, Германии и Швейцарии. Среди лучших работ – «Макбет», «Гамлет», «Ревизор».

Прощание с выдающимся режиссером состоится в пятницу в его родном Горьковском театре.


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