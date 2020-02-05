Президент США пообещал сокрушить тиранию Мадуро

Президент США пообещал сокрушить тиранию Мадуро11
- 5.02.2020, 11:18
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Вашингтон поддерживает надежды кубинцев, никарагуанцев и венесуэльцев на восстановление демократии.
Президент США Дональд Трамп во время ежегодного обращения к Конгрессу 4 февраля пообещал "сокрушить тиранию" Николаса Мадуро в Венесуэле, сообщает korrespondent.net.
"Соединенные Штаты возглавляют дипломатическую коалицию из 59 стран против социалистического диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро. Мадуро − незаконный правитель, тиран, который жестоко обращается со своим народом. Но власть тирании Мадуро будет сокрушена и сломлена", − подчеркнул американский лидер.
Трамп подчеркнул, что США "поддерживают надежды кубинцев, никарагуанцев и венесуэльцев на восстановление демократии".
После этого он обратился к присутствующему в зале лидеру оппозиции Венесуэлы Хуану Гуаидо и указал, что именно его США считают "истинным и законным президентом" страны.
Напомним, в конце января 2019 года в Венесуэле начались массовые протесты против Мадуро. На фоне беспорядков лидер оппозиционного парламента Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны.
В качестве легитимного главы государства Гуайдо признали США, участники Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран Евросоюза.