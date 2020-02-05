«Белнефтехим» об ограничениях «Лукойла»: Это на грани провокации 36 5.02.2020, 11:21

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«Дочка» российской компании ограничила продажу топлива на белорусских АЗС.

«Лукойл Беларусь», «дочка» российской компании «Лукойл», ввела ограничения на продажу топлива на отдельных заправках в связи с проблемами с поставками топлива от белорусских НПЗ.

Сообщения об этом появились 4 февраля - утверждалось, что на отдельных заправках в Бресте, Барановичах и других городах не дают больше 100 литров дизельного топлива на руки (этого хватит, чтобы полностью заправить полностью топливные баки легковушек и микроавтобусов). Источники портала Tut.by объясняли это тем, что белорусские НПЗ отказывают в поставках топлива заправкам, которыми обладают российские компании, так как «нет нефти - нету бензина».

В компании «Лукойл Беларусь» «Радыё Свабода» подтвердили, что ограничения действительно вводятся на некоторых заправках (но не на всех по стране), а также, что ограничения связаны с проблемами в поставках топлива от белорусских заводов. Подробности пообещали вскоре в пресс-релизе.

«Белнефтехим» же считает такие действия «самоуправством, граничащем с провокацией», так прокомментировал

«Интерфаксу» ситуацию пресс-секретарь концерна Александр Тищенко.

По его словам, ни концерн, ни правительство никаких таких решений не принимали, а поставки топлива на заправки ведутся без ограничений и перебоев, а НПЗ работают в прежнем режиме «полного удовлетворения потребностей внутреннего рынка».