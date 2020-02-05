Молодая стая Путина может «съесть» его самого 5 Немет Андрас, hvg.hu

5.02.2020, 11:25

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Фото: ТАСС

Кабинет Мишустина принципиально отличается от прежних правительств путинских РФ.

Новое российское правительство во главе с Михаилом Мишустиным состоит из молодых, активных, ранее не занимавшихся политикой министров. Двумя главными задачами кабинета министров станут улучшение ситуации в социальной сфере и проведение «операции преемственность». Но однажды, они могут огласить конец эры Путина.

Почти все без исключения правительство Михаила Мишустина, пришедшего с поста главы налоговой службы, нового российского премьера, состоит из технократов.

Даже, сам глава правительства известен тем, что не занимался политикой и посвятил всю свою карьеру – за исключением нескольких лет в частном секторе – компьютерам и повышению эффективности сбора налогов.

Предшественник Мишустина Дмитрий Медведев подал в отставку в тот же день, когда две недели назад глава государства Владимир Путин в своем традиционном ежегодном послании объявил о серьезных конституционных изменениях, в том числе, говоря о перспективе повышения роли парламента и правительства, и расширении полномочий Государственного совета, который в настоящее время действует как консультативный орган.

Молодые, технократы и более независимые

Кабинет Мишустина, сформированный с рекордной скоростью, принципиально отличается от прежних правительств эпохи Путина.

Несколько близких к главе государства и облаченных его доверием лиц были выведены из правительства. Так, например, в круг новых руководителей министерств уже не вписались, например, Дмитрий Козак и Виталий Мутко, причем ранее оба они были заместителями главы правительства, и на протяжении уже более чем 20 лет делали успешную карьеру рядом с Путиным, и даже в 1990-е годы работали вместе с ним в мэрии Санкт-Петербурга.

Кроме того, до сих пор Мутко удавалось сохранять свой пост, несмотря на то, что он был одним из главных ответственных в деле активной причастности российского государства к допингу топ-спортсменов, точнее – в заметании (упрятывании) под ковер мошенничества, которое вышло на свет.

В итоге скандала, российским спортсменам запретили участвовать в крупных международных соревнованиях на четыре года, включая и Олимпиаду, но он остался. Другой вопрос, что без ведома Кремлевского властителя он вряд ли бы так поступал.

Хотя один из самых известных союзников Путина – по другим данным, возможный кандидат на кресло главы государства – Сергей Шойгу сумел сохранить за собой пост главы оборонного ведомства, все же нынешняя перестройка правительства вписывается в такую тенденцию, при которой президент постепенно избавляется от старых кадров и на их места рассаживает молодых технократов.

(Также это происходило и в администрации президента, где в 2016 году эстонец по происхождению Антон Вайно сменил старого соратника по секретной службе, руководителя учреждения Сергея Иванова.)

Более половины членов правительства Мишустина были новыми, и многие из них состояли в дружеских и рабочих отношениях с новым главой правительства. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко, например, является соседом премьер-министра по даче, их связывает еще и то, что оба являются хоккейными болельщиками: в то время когда Мишустин был членом правления московского хоккейного клуба ЦСКА, Чернышенко был президентом Континентальной Хоккейной Лиги, российской хоккейной лиги.

Развязный министр культуры

Одним из самых интересных членов Кабинета министров является министр культуры Ольга Любимова, которая, к великому удовлетворению мира искусства, сменила на этом посту Владимира Медынского, считающегося закоренелым гипернационалистом и фанатиком.

Любимова, происхождением из артистической семьи, пробежала свой жизненный путь с приключениями (авантюрно). Поначалу она посещала церковную школу, из-за чего на какой-то период времени возненавидела религию, и, по ее словам, она чувствовала себя так, словно в тренировочном лагере Аль-Каиды.

Позже она вернулась к вере, и в течение нескольких лет вела различные религиозные программы. Говорят, она не любит оперу или балет, и не является поклонником художественных фильмов. С другой стороны, она откровенно высказывается, в интернете циркулирует одна из ее фотографий, на которой она в футболке со следующей надписью:

Футболка не особо обеспокоила народ в интернете. Были некоторые, кто писал, что из этого ясно, что, по крайней мере, министр знает и ценит народную культуру.

Как и в случае с Любимовой, более половины членов Кабинета министров моложе 50 лет – это не было характерно для предыдущих правительств – и министры не могут считать себя обязанными той или иной группе власти: они заслужили свои назначения своими профессиональными достижениями на должностях руководителей ведомств.

Понятные дела, которые надо выполнять

Главной задачей кабинета Мишустина станет ускорение реализации социальных программ, объявленных в прошлом году и воспринятых с недостаточной серьезностью правительством Медведева.

В деле реализации проектов, направленных на повышение уровня жизни и прекращение убыли населения, больше всего придется попотеть первому заму премьер-министра Андрею Белоусову.

Этот специалист по экономике является сторонником крупных инфраструктурных инвестиций, и хотя в 2018 году он хотел забрать дополнительную прибыль крупных горнодобывающих и промышленных компаний, которые, по его словам, не были достаточно облагаемы налогами, сегодня он потратит более ста миллиардов долларов, чтобы побудить гигантские компании инвестировать больше. Цель состоит в том, чтобы вдохнуть жизнь в не очень здоровую российскую экономику и запустить долгожданный реальный рост.

Вторая цель состоит в том, чтобы, в то время, как настроение народа начнет улучшаться – ведь есть надежда, что экономика начнет развиваться, – создать условия для максимально плавного перераспределение властных полномочий в 2024 году, когда, по действующей Конституции, истечет срок последнего мандата Путина на посту главы государства.

Сегодня, похоже, Путин хотел бы, чтобы нынешняя система власти, при которой глава государства является «сверхдержавным» и почти хозяином жизни и смерти, была бы ликвидирована. В новой системе предлагается три центра власти: помимо сильного главы государства, также правительство и Государственный Совет будут обладать значительными властными полномочиями, и вероятно, у руля последнего органа окажется он сам, нынешний президент.

Однако есть и те, кто считает, что именно экспансия молодежи и технократов может вызвать кризис: новую, набирающую все большее влияние, элиту, может смутить тот факт, что бывшие «старики», которые слабо понимают современный мир, не позволят им работать по своему усмотрению.

И если это случится, то может случиться все, что угодно. Даже что-то вроде того, чего Путин сейчас не предполагает.

Немет Андрас, hvg.hu