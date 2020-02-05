Видеохит: Бабуин несест львенка, как в фильме «Король лев»3
- 5.02.2020, 11:45
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Сцену из известного мультфильма посчастливилось заснять гиду из национального парка в ЮАР.
Взрослая львица напугала обезьяну, но львенка бабуин так и не отпустил, пишет УНИАН.
Сцену из известного мультфильма "Король лев" вживую посчастливилось заснять гиду национального парка в Южной Африке.
Как говорится в сюжете ТСН, взрослая обезьяна подошла к львенку, который дремал на холме возле дерева. Сперва бабуин обнял малыша лапами и принялся куда-то нести.
Напугала обезьяну взрослая львица, но львенка бабуин так и не отпустил. Продолжил его держать и гладить по спине.