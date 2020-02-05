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Зарплаты украинских министров привяжут к средней по стране

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  • 5.02.2020, 11:55
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Зарплаты украинских министров привяжут к средней по стране
Владимир Зеленский

Инициативу поддержал президент Украины Владимир Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский одобрил намерение Кабинета Министров привязать зарплату министров к средней заработной плате в стране.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента Украины, передают "Українськi Новини".

"Президент Украины Владимир Зеленский поддержал решение правительства по ограничению заработной платы и премий руководителям органов исполнительной власти", - говорится в сообщении.

Во время совещания в Офисе Президента с участием представителей Кабмина и Верховной Рады премьер-министр Алексей Гончарук сообщил Зеленскому, что во исполнение задания Президента правительство приняло решение упорядочить вопрос выплаты зарплат руководителям министерств.

"Мы договорились о том, что зарплата министра, заместителя министра, других высокопоставленных лиц будет привязана к средней зарплате по стране. Зарплата министров и их заместителей в диапазоне от 3 до 5 средних заработных плат. И нужно прекращать выплаты по 200-400% премий - максимальная премия будет не более чем один оклад", - сказал Гончарук.

Премьер также отметил, что вся информация о зарплатах руководства Кабмина будет ежемесячно обнародоваться.


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