Кто в Беларуси оплачивает «бесплатную» медицину и образование? 16 5.02.2020, 11:59

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Теперь понятно.

Граждане Беларуси якобы без ущерба для кошелька могут лечиться в больницах, обращаться в поликлиники, все дети посещают школу. Но так ли все это бесплатно, как мы привыкли думать, или все же медицина, образование и другие госуслуги уже оплачены из карманов налогоплательщиков? Давайте разберемся, пишет tut.by.

Я точно плачу подоходный налог. А какие еще?

Основной прямой налог, который платят наемные работники, — подоходный. Это 13% от зарплаты. Каждый получатель средней по стране зарплаты в размере 1238 рублей заплатил в декабре 161 рубль подоходного налога.

Но есть и другие выплаты, привязанные к зарплате, большая часть которых в расчетном листе не видна. За каждого работника пополняют Фонд соцзащиты населения еще на 35% от его зарплаты. При этом 1% высчитывается из начисленной и указанной в расчетном листе суммы, а 34% там не отражаются. Их платит работодатель от фонда заработной платы напрямую в ФСЗН. Даже если эти выплаты попадают не в бюджет, в бытовом восприятии их логично относить к условному социальному налогу. Ведь 29% из них идут на выплаты пенсий нынешним пенсионерам. Еще 6% — это взносы на социальное страхование, они обеспечивают больничные и другие соцвыплаты.

Выплачивая вам зарплату 1238 рублей, наниматель на самом деле тратит 1658 рублей. Эти «лишние» деньги не берутся из ниоткуда, их зарабатывают для компании ее же работники. Получается, если учесть все эти налоги и социальные выплаты, работник и его наниматель отдают государству практически половину зарплаты трудящегося.

Все платят одинаковый размер налога?

Нет, не все. В Законе «Об обязательных страховых взносах в Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь» есть оговорка о том, что страховые взносы работники платят только на сумму выплат, которая не превышает пять средних зарплат по стране за предыдущий месяц. Значит, если работник в январе получил 7000 рублей, то социальный взнос у него высчитали только с дохода на сумму 6190 рублей.

Отличаются налоговые ставки для индивидуальных предпринимателей, ремесленников и самозанятых. Последние платят единый налог раз в год. У индивидуальных предпринимателей налоги зависят от их рода деятельности.

Есть же и другие налоги?

После того как вы заплатили прямые налоги, ваш вклад в обеспечение государства финансами не заканчивается. Во всех странах есть налог на добавленную стоимость, его еще называют налогом на потребление. В Беларуси ставка НДС в среднем составляет 20%. Платят его юридические лица, но в конечном итоге суммы налогов включаются в конечную стоимость продукции — значит, оплачиваются из карманов покупателей.

Здесь стоит вспомнить, что больше 70% всех расходов белорусских семей приходятся на потребительские расходы, включая покупку еды и оплату коммунальных услуг. Как следует из данных Белстата, средняя белорусская семья расходует в месяц 1755 рублей, из которых 1272 рубля — это потребительские расходы. Значит, из них 254 рубля идут в бюджет в виде НДС.

Если человек курит, выпивает хотя бы бокал вина в выходные и ездит на автомобиле, то он отдает в бюджет еще больше денег. К примеру, в цену пачки сигарет включены акцизы на сумму от 50 копеек до 1,44 рубля. В цене бензина и дизельного топлива НДС и акцизы составляют более трети. Так что, заправляя 20 литров 92-го бензина, вы отдаете государству почти 10 рублей в виде налогов.

В целом в этом году акцизы принесут бюджету более 2,8 млрд рублей.

Но и это еще не все. У вас есть дом или квартира? Машина или мотоцикл? Значит, вы платите связанные с ними налоги. Ставки по земельному налогу варьируются в зависимости от населенного пункта, размера принадлежащей человеку или полученной в пользование земли.

Транспортный налог, который дает право на пользование автомобилем, для легковых автомобилей не более 1,5 тонны составляет 3 базовые величины в год. Так как в январе 2020 года базовая величина выросла до 27 рублей, сейчас он составляет 81 рубль.

Еще вы платите различные пошлины: за услуги загсов, судов, паспортных столов и других госорганов.

Куда все эти деньги идут?

Как указано выше, социальные взносы идут в Фонд соцзащиты населения. Остальные налоги отправляются в бюджет, местный или республиканский. Подоходный налог и налог на собственность полностью идут в местные бюджеты. Акцизы и налоги на внешнеэкономическую деятельность — в республиканский. Остальные попадают и туда, и туда.

В 2020 году 87,5% доходов консолидированного бюджета поступят от различных налогов. Каждый человек платит разное количество косвенных налогов в зависимости от его уровня потребления, от того, есть ли у него автомобиль, сколько он выпивает алкоголя, курит ли он, получает ли посылки из-за границы, превышающие беспошлинный лимит. Однако, чтобы увидеть картину, давайте разделим налоговые поступления в бюджет на все население, включая детей и пенсионеров. Средний человек заплатит за этот год 3600 рублей в виде налогов — по 300 рублей каждый месяц. Причем более 1200 в год он отдаст в бюджет в виде НДС, 668 составит подоходный налог, 299 — акцизы.

Что государство делает с этими деньгами?

Если коротко, тратит их на свою работу. На эти деньги государство выполняет все свои социальные обязательства, от обеспечения систем образования и здравоохранения, до строительства новых спортивных дворцов, обеспечивает работу госструктур, поддерживает национальную безопасность, науку, платит зарплаты работникам бюджетной сферы, выплачивает проценты по госдолгу, а также оказывает поддержку государственным предприятиям.

В этом году почти 18 млрд рублей из республиканского и местных бюджетов планируется потратить на социальную сферу. На работу различных госорганов и ведомств и обслуживание госдолга — 11,3 млрд. На регулирование экономической деятельности, программы поддержки предпринимательства — 5 млрд рублей.