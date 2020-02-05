Обанкротилась белорусская компания, продававшая валютные облигации под 7,5% годовых 4 5.02.2020, 12:49

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Чем примечательна ситуация?

Компания «Импортстройматериалы» объявила о банкротстве. Ситуация примечательна тем, что этот бизнес до недавнего времени продавал свои валютные облигации, причем под 7,5% годовых.

Владельцы облигаций до 30 марта вправе представить ликвидатору письменные требования о погашении задолженности и обратиться в Мингорисполком с информацией о непогашенной задолженности, сообщает Минфин. Возможно, часть суммы удастся взыскать.