Обанкротилась белорусская компания, продававшая валютные облигации под 7,5% годовых

Обанкротилась белорусская компания, продававшая валютные облигации под 7,5% годовых4
- 5.02.2020, 12:49
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Чем примечательна ситуация?
Компания «Импортстройматериалы» объявила о банкротстве. Ситуация примечательна тем, что этот бизнес до недавнего времени продавал свои валютные облигации, причем под 7,5% годовых.
Владельцы облигаций до 30 марта вправе представить ликвидатору письменные требования о погашении задолженности и обратиться в Мингорисполком с информацией о непогашенной задолженности, сообщает Минфин. Возможно, часть суммы удастся взыскать.