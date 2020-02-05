Капитаном национальной сборной стал хоккеист, который не сыграл за нее ни одного матча 1 5.02.2020, 12:57

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Владислав Кодола

Ранее он выступал за российскую команду.

Капитаном национальной сборной по хоккею на будущем международном турнире Kaufland Cup назначен форвард череповецкой «Северстали» Владислав Кодола. Об этом пишет euroradio.fm.

23-летний хоккеист провел 51 игру за «Северсталь» в нынешнем регулярном сезоне КХЛ и имеет 16 очков (5 голов и 11 результативных передач) при показателе полезности -3.

В национальной сборной Кодола до сих пор не провел ни одного матча. Ранее его неоднократно вызывали в белорусские сборные по возрастам, но хоккеист на эти вызовы ни разу не приезжал. Однако он провел несколько встреч в составе олимпийской сборной России.

Турнир Kaufland Cup пройдет в словацком Попраде 6-7 февраля. В первый день нашу команду ждет встреча с хозяевами соревнований, а 7 февраля - с олимпийской сборной России.