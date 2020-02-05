Найдено древнейшее деревянное изделие в мире 5.02.2020, 13:04

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Ему около 7275 лет.

Старый колодезный сруб, который вы видите на фоно, многое повидал на своем веку. Исследователи установили, что дуб, из которого он изготовлен, был срублен примерно 7275 лет назад! Это делает колодец старейшей из известных науке деревянных конструкций во всем мире, пишет «Популярная механика».

Археолог Ярослав Пешка из Археологического центра Оломоуц в Чехии рассказал, что колодец был обнаружен вблизи города Остров в 2018 году, во время строительства автомагистрали D35. Фрагменты керамики, найденной на дне колодка, были датированы ранним неолитом, однако поблизости так и не было обнаружено никаких следов поселений того периода. Это обстоятельство свидетельствует о том, что колодец, скорее всего, снабжал водой несколько поселений, находящихся от него на некотором расстоянии.

Конечно, за тысячи лет колодезная скважина доверху забилась грязью, так что археологам пришлось как следует ее расчистить. Глинистая почва выступила отличным консервантом, так что состояние древесины было практически исключительным. Исследователи даже обнаружили на ней следы каменных инструментов. «Подобная техника обработки дерева использовалась и в бронзовый, и в железный век, и во времена Римской империи. Мы понятия не имели о том, что самые первые земледельцы, вооруженные инструментами лишь из камня и кости, могли так качественно обтесывать дерево», пишут авторы статьи.

Важно отметить, что на самом деле статус сруба как «старейшего деревянного изделия» все еще спорный. Дело в том, что в Европе было найдено около 40 подобных скважин, датируемых примерно тем же историческим периодом. Однако, по словам археологов, они не были датированы с помощью дендрохронологии (оценки возраста древесины по ее структуре), что делает результаты исследований менее достоверными.