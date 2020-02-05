Как выглядит карантин, где находятся белорусы с подозрением на коронавирус 1 5.02.2020, 13:12

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Они размещены в Тюменской области РФ.

Десять белорусов, которые приняли решение покинуть китайскую провинцию Хубэй, закрытую на карантин в связи с коронавирусом, пройдут еще один двухнедельный карантин в Тюменской области России, где создан оперативный штаб по профилактике коронавируса, пишет onliner.by. Наши соотечественники проведут две ближайшие недели в лечебно-реабилитационном центре в числе 147 человек, большинство которых россияне.

Вчера два самолета ВКС России вылетели в город Ухань для эвакуации находящихся там россиян и нескольких граждан стран СНГ. О том, что среди 147 человек, эвакуированных из Хубэй, есть 10 белорусов, сообщила Татьяна Голикова, вице-премьер РФ.

Люди, эвакуированные из провинции Хубэй, размещены в лечебно-реабилитационном центре «Градостроитель». Санаторий находится в поселке Винзили в 28 км от Тюмени, сообщает Rbc.ru. Вот как выглядят столовая, кухня и холл этого санатория, а также номера, в которых будут размещать людей, прибывших из Ухани и других закрытых городов провинции Хубэй, где вспыхнула эпидемия смертельного вируса.

Прибывших из Ухани разместили в отдельные номера, они не будут между собой контактировать. Центр находится под охраной Росгвардии, его дополнительно оборудовали заграждениями и видеокамерами.

Еще пятеро белорусов, улетевших из Ухани 2 февраля, прибыли в Казахстан и находятся в карантинной зоне в Нур-Султане.