CМИ: Российских футболистов оставили без ЧМ-2022

CМИ: Российских футболистов оставили без ЧМ-202210
- 5.02.2020, 13:23
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Они не смогут выступить даже под нейтральным флагом.
Катарский спортивный телеканал BeIN Sports 5 сообщил, что сборной России запретили участвовать в чемпионате мира-2022 по футболу.
По данным источника, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) уведомило Российский футбольный союз о том, что сборная России не сможет выступить на мировом первестве в Катаре, пишет unian.net.
Глава Российского антидопингового агентства Юрий Ганус прокомментировал информацию об отстранении сайту Sport24.ru:
"Пока сложно это комментировать. Раньше об этом говорилось. Проходила информация, что если судом будут закреплены санкции WADA от 9 декабря, то в отборочном турнире сборная России сможет принять участие под своим флагом, но не сможет в финальной части. Но я бы сейчас не торопился, давайте подождем. Это болезненная тема, футбол всегда на виду".
Напомним, в декабре WADA официально отстранило Россию от участия во всех международных соревнованиях на четыре года в связи с манипуляциями с данными Московской антидопинговой лаборатории.
Ранее сообщалось, что существует вариант, при котором сборная России сможет сыграть на ЧМ-2022 в нейтральном статусе - без флага и гимна РФ.