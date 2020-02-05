Что не так с «расследованием» БТ о «сахарной мафии» 15 5.02.2020, 13:24

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Версии Лукашенко и КГБ разошлись.

В сюжете пропагандистов БТ всех директоров крупных сахарных комбинатов Беларуси, а также нескольких других компаний, обвинили в коррупции путем продажи упаковки для сахара. «Радыё Свабода» посмотрело, что с компаниями, о которых шла речь, и в чем могла быть коррупционная схема.

Что сказали по БТ, кратко:

Мелкий российский бизнесмен давал взятки всем четырем директором сахарных заводов.

Директора открыли в Беларуси фирму «Евротарекс», чтобы делать упаковку для сахара.

Фирма покупала дорогое сырье от российской фирмы «Полимер».

Обе фирмы «не светили» свои доходы, а «делили между собой».

Преступную схему покрывал бывший глава ГУБОПиК Владимир Тихиня.

Доходы «сахарных руководителей» составляли миллионы долларов, за ними они ездили в офис российской компании «полимер».

Фирма, которую якобы создавали специально под «сахарную аферу», действует 20 лет

В сюжете БТ говорится о фирме «Евротарекс», которую якобы создали в Беларуси специально под преступную схему, о чем в эфире рассказал следователь Константин Бычек. Согласно государственному реестру, эта фирма появилась 20 лет назад. Ее руководитель — Дмитрий Семашко. «Радыё Свабода» застала его на рабочем месте в Городее, где зарегистрировано предприятие.

«Пока наша организация работает, как и работала. А все остальное, думаю, будет комментировать следствие», - сказал Дмитрий Семашко.

Из информации на сайте организации следует, что она занимается производством полипропиленовых мешков, имеет две технологические линии, мощности позволяют выпускать до 22 миллионов единиц продукции в год.

В партнерах организации прописаны все сахарные заводы и еще с три десятка различных государственных и негосударственных белорусских предприятий.

Сырье, помимо упомянутого в сюжете БТ российского «Полимера», на предприятие поставляют еще 5 организаций, в том числе белорусское «Белхим» - одно из самых старых предприятий страны.

«Евротарекс» не является государственным предприятием, имеет совместную форму собственности с долей иностранного капитала.

Организация имела несколько судов о возвращении денег из государственных предприятий, которые не расплатились за продукцию. Например, Глубокский комбикормовый завод был должен предприятию 24 тысячи рублей.

Регулярно «Евротарекс» проверяли, в том числе Министерство налогов и сборов и Министерство труда и социальной защиты. О нарушениях не сообщается.

Российский «Полимер», у которого, как показали по БТ, покупали сырье по завышенным ценам, зарегистрирован в государственном реестре России. Основатель - Сергей Кононенко, который, согласно БТ, сейчас задержан.

Эта компания чем только не занимается: от продажи промышленных химикатов до рекламы, жилья, фотографии и перевода.

Зарегистрирована организация в центре Москвы.

Доходы ее за 2018 год - 1,6 миллиона долларов. Но чистая прибыль 92 тысячи долларов, или 5,8 миллиона российских рублей.

Версии Лукашенко и КГБ разошлись

В сюжете, который показали по БТ, вся схема вращается вокруг упаковки для сахара и сырья для нее. При этом Лукашенко до сих пор говорил совсем о другой схемах.

«Такого в Беларуси еще не было, - заявил Лукашенко. - Что сделали эти дельца: они создали в Москве «прокладку», торговый дом. Обычная «прокладка». Поставили туда своих. С заводов по заниженным ценам продавали торговому дому в Москве белорусский сахар. Те, увеличив цену, продавали на рынке. Разницу взятками раздавали директорам заводов», - говорил Лукашенко перед выходом сюжета.

Здесь речь идет о сахаре, а не упаковке. По словам Лукашенко, схема, за которую задержали сахарных руководителей, выглядела так: продажа белорусского сахара в Россию по заниженным ценам, продажа его там через компанию в Москве уже по высоким ценам и после продажи избытка в Беларусь также по высоким ценам.

Эксперты, близкие к пищевой отрасли, говорили «Радыё Свабода», что российский сахар могли завозить в Беларусь, так как он дешевле, чтобы покрыть убытки сахарных предприятий. Три из четырех предприятий, руководителей которых задержали, - убыточны. Россия повысила производство сахара, цены на него упали. А Беларуси попросту некуда его продавать, потому что весь экспорт последние годы был ориентирован на восточную соседку.

Что известно о «сахарном деле»

КГБ завел уголовные дела по ч. 3 ст. 430 «Получение взятки в особо крупном размере» в отношении ответственных лиц и по ч. 2 ст. 431 «дача взятки в крупном размере» к бизнесменам. Санкции статей предусматривают наказание до 15 лет.

Расследование продолжается. Следователь Константин Бычек утверждает, что фигуранты дают показания с признаниями и сотрудничают со следствием.

Сейчас задержанные:

директор Городейского сахарного комбината Михаил Криштапович,

директор Слуцкий сахарорафинадный комбинат Николай Прудник,

директор Жабинковского сахарного завода Виктор Миронов,

директор Скидельского сахарного завода Дмитрий Егоров,

Бывший глава ГУБОПиК Владимир Тихиня,

директор Белорусского сахарной компании Дмитрий Кириллов,

Основатель российской компании «Полимер» Сергей Кононенко.