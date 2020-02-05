Выпускной экзамен в школах совместят с ЦТ 5.02.2020, 13:40

Возможно, еще отменят пороговые баллы для поступления в ВУЗ.

Министерство образования видит резервы для дальнейшего уменьшения нагрузки на школьников. Об этом сегодня заявил министр образования Игорь Карпенко на заседании коллегии ведомства, передает БелТА.

Сокращаться нагрузка будет, в том числе за счет совмещения выпускного экзамена с ЦТ, проинформировал министр.

Также в Министерстве образования обсуждают вопрос об отмене пороговых баллов на централизованном тестировании. Об этом Карпенко рассказал порталу tut.by накануне педагогической коллегии.

По словам министра, конкурсная ситуация во время поступления зависит от разных факторов. Например, от количества выделяемых мест, результатов внутренних экзаменов, собеседований.

— Поскольку мы изменили методику подсчета баллов, есть мнение, что нужно отменить пороговые значения и дать возможность любому абитуриенту с теми баллами, которые он набрал, пытаться конкурировать в конкурсной ситуации, — рассказал Игорь Карпенко.

Параллельно, отметил министр, в ведомстве есть второе мнение — оставить пороговые баллы на прежнем уровне, и третье — повысить их.

— Для нас одно очевидно: мы подкорректировали ряд заданий, которые будут меньше способствовать угадыванию ответа, — сказал Игорь Карпенко. — Например, когда правильными будут являться несколько ответов, а не один.

Это, подчеркнул Игорь Карпенко, поможет уйти от ситуации, когда можно ответить на задание «методом тыка». Однако окончательного ответа относительно того, что будет с пороговых баллами, отметил министр, пока нет.

Напомним, в прошлом году баллы на ЦТ считали по новой методике. По мнению РИКЗ, именно она отражает реальный уровень знаний абитуриентов, а не показывает процент решенных заданий, как это было раньше. Итоги ЦТ 2019 года показали: процент тех, кто писал тестирование хорошо, остался примерно тем же, а вот в области низких баллов результаты ощутимо выросли, как и прогнозировали в РИКЗ.

Прошлый год для системы образования был переходным, поэтому пороговые баллы, с которыми можно было подавать документы в приемную комиссию, не изменяли.

— Но очевидно, что в следующем году они будут повышены, — говорил директор РИКЗ.

Сейчас минимальные (пороговые) баллы выглядят вот так:

• по белорусскому и русскому языкам для всех специальностей, кроме филологических, — от 10 (для будущих филологов — от 25);

• по математике, физике, химии, биологии, если это первый профильный предмет, — от 20;

• по истории Беларуси, всемирной истории, географии, иностранным языкам, если это первый профильный предмет, — от 25;

• по математике, физике, химии, биологии, если это второй профильный предмет, — от 10;

• по истории Беларуси, всемирной истории, географии, иностранным языкам, если это второй профильный предмет, — от 15.

Кроме этого, при поступлении на некоторые специальности по первому и второму предмету эти баллы еще ниже — от 7. Сертификаты с такими результатами примут комиссии Военной академии, Университета МЧС, Института пограничной службы, а также военные факультеты гражданских вузов.