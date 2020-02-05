«Баста!»: Белорусы знают имя настоящего коррупционера 1 5.02.2020, 13:59

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Продажных чиновников ждут разоблачение и суд.

Очередное громкое дело в Беларуси. Чем ближе опасные для Лукашенко президентские выборы, тем таких будет больше. Письмо читателя на эту тему публикует Telegram-канал "Баста!":

- По "сахарному делу" задержан высокопоставленный начальник МВД бывший заместитель начальника ГУБОПиК Владимир Тихиня. Якобы оказывал покровительство участникам преступной группы, организовавшей очередную коррупционную схему.

Напоминаю, ГУБОПиК - это подразделение МВД, которое должно бороться с организованной преступностью, а борется почему-то с активистами оппозиции.

Очень сомневаюсь, что эти аресты случились просто так. Не верю в такие совпадения в период, когда Лукашенко разругался с Кремлем до кровавых соплей. Скорее всего это показательный акт, мол всех "жэстачайшэ пересажаю", кто с Россией как-то связан.

Преступная группа якобы разработала хитрую схему, на которой зарабатывала десятки миллионов в год. При этом, арестованный сотрудник МВД вряд ли ухватывал себе скромный кусок этого пирога. Вместо того, чтобы выполнять свои обязанности, он просто брал взятки за "крышевание". Говорят, есть даже видеодоказательства этому. Веры лукашенковским обвинителям, если что у меня нет, конечно. Но мы же знаем - в Беларуси воруют все большие начальники, у кого есть такая возможность.

Наверняка в ГУБОПиК остались подельники Тихини. Компромат на них у диктатора тоже есть, не сомневайтесь. Придет время - и их он тоже сольет - привычная схема, работающая уже 25 лет.

Шила в мешке не утаишь. О реальном уровне коррупции в Беларуси люди знают. Также, как и имя главного коррупционера. Продажных чиновников ждут разоблачение и суд. А вот кто именно будет их судить и разоблачать - "хозяин" по своему желанию или свободный народ Беларуси - зависит только от нас.