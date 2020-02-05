Зачем Помпео приезжал в Украину 5.02.2020, 14:13

Фото: Ефрем Лукацкий / AP

О чем госсекретарь CША непублично говорил в Киеве.

Главный американский дипломат в Киеве — подмигнул избирателям, пропустил слова Владимира Зеленского через фильтр антикоррупционеров, озадачился отсутствием судебной реформы и выразил скепсис о возврате Крыма, пишет «Новое время».

Упоминание Украины американскими чиновниками в Вашингтоне последние месяцы слишком часто сопровождается флером скандала — ведь все происходит на фоне драматичного рассмотрения Сенатом США дела об импичменте Дональда Трампа, запущенном демократами после того, как благодаря информатору всему миру стал известен телефонный разговор Трампа и Зеленского.

Телевизионно — новостная картина визита Майкл Помпео в Киев была предельно официозной короткое общение с прессой, ожидаемые заявления и никаких сенсаций.

НВ постарался узнать, что на самом деле Помпео хотел получить от поездки в Украину.

Визит Помпео в Киев стал первой частью тура по посещению Украины, Беларуси, Казахстана и Узбекистан, четырех государств, которые, как считалось, после распада СССР попали в поле притяжения Москвы.

Николай Капитоненко из Международного центра перспективных исследований уверен, что Помпео в Киеве хотел понравиться американским избирателям, поэтому был излишне комплементарным к новым хозяевам Банковой.

«Для Помпео было важно показать, что поддержка Украины Вашингтоном сохраняется, но при этом США останется на позиции, не слишком глубокого ввязывания в конфликт на Востоке Украины. Так что пределы стратегического партнёрства вполне очерчены», — уверяет эксперт.

Директор Центра Новая Европа (New Europe Center) Алена Гетьманчук называет позитивом сам факт, что этот визит состоялся, но существенных результатов она не наблюдает.

«Не прозвучало о приглашении Украины со стороны США в Программу усиленных возможностей НАТО — а это приоритет № 1 на в отношениях с альянсом этот год», — объясняет Гетьманчук.

Тем не менее, госсекретарь называл вещи своими именами: в частности, агрессию России — агрессией и выделил три направления для углубления двустороннего диалога с Киевом: верховенстве права, улучшении инвестиционного климата, усилении обороноспособности Украины.

С мнением экспертов не согласна Марьяна Безуглая, замглавы комитета по нацбезопасности от Слуги народа. «Давайте не трактовать визит как обязательное подписание документов. Этот визит стал сигналом к следующему этапу военной кооперации с США», — отметила она.

По ее словам, военное сотрудничество приобретает с каждым годом более качественную форму, а объем американской военной помощи остается на уровне предыдущих лет — почти $ 700 млн в виде товаров и услуг для украинской армии. В прошлом году Украина испытывала трудности с получением. Приезд Помпео также мог символизировать отсутствие каких-либо задержек в 2020-м.

Представительница Слуги народа уверена, что главное послание Помпео к украинской власти — Украина является неотъемлемой частью безопасности и экономики Европы, и что США поддерживают антикоррупционные реформы и сохранят санкций до полного восстановления суверенитета на всей территории.

Несмотря на отсутствие качественных рывков в двухсторонних отношениях, Помпео продемонстрировал чудеса продуктивности. За один рабочий день в Киеве он успел встретиться по отдельности с президентом, с министром обороны, главой МИД и даже пообщался 1,5 часа на одной встрече с представителями антикоррупционого сообщества, крымской активисткой Эмине Джапаровой и президентом Американской торговой палаты. И о каждой встрече отрапортовал в Твиттере.

Как рассказали НВ приглашённые участники, на полуторачасовой встрече речь в перую очередь зашла о Крыме.

Джапарова попросила Белый Дом держать Крым в поле зрения внешней политики США, а также помощь с организацией конференции по крымскому вопросу в Вашингтоне.

Собеседники издания отметили, что по госсекретарю было видно — у него несколько другие приоритеты, чем конференция по Крыму.

«Он сказал, что Крым потерян и мировые игроки прекрасно понимают, что Крым потерян, и что Украина могла отдать Крым, а Россия это не та страна, у которой что-то можно забрать», — рассказала НВ Елена Трегуб, генсекретарь Независимого антикоррупционного комитета по вопросам обороны (основанная Transparency International) о том, что услышала в разговоре с участием госсекретаря.

Позднее Трегуб обратилась в редакцию НВ, чтобы уточнить сказанное Помпео. По ее словам, госсекретарь дал понять, что международное сообщество считает Крым потерянным, — и на встрече как раз и обговаривали вопрос о том, как держать Крым на повестке дня.

Также Трегуб, рассказала НВ, что госсекретаря впечатлила история о блокировании судебной реформы элитами Высшего совета правосудия (ВСП). По закону ВСП имеет широкие полномочия и должна самостоятельно запустить процес очищения от недобросовестных судей.

«Он когда это услышал, то спросил: зачем такой закон о судебной реформе вообще был принят (с широкими полномочиями ВСП — ред) и как можно было сделать лучше?», — привела Трегуб слова госсекретаря.

Дополнительно Помпео интересовался о волнующих гражданский сектор вопросах и как их решает офис Зеленского. «Он будто сопоставлял их с той повесткой, которую он услышал на Банковой», — отметила Трегуб.

Эксперты также обращают внимание на то, что Украина озвучила Помпео предметы собственного беспокойства, воспользовавшись визитом третьего человека в Белом Доме. Это 25% пошлины на продукцию из стали, введенную Администрацией Трампа, назначение постоянного посла, а также спецпредставителя Госдепартамента по Украине — вместо Курта Волкера.

«Если Украину исключат из этого списка, то это также станет успехом этого визита», — говорит Гетьманчук. Пока в Вашингтоне на обе должности не спешат никого назначать.

Трегуб, работавшая в Нью-Йорке, считает, что многие дипломаты отказываются ехать в Украину из-за страха испортить карьеру очередным скандалом.

Безуглая делает вывод из визита Помпео, что главное для Украины не терять стабильности в отношениях с американцами, а также избегать втягивания Киева во внутреннюю политику США.

«Мы постоянно повторяем о нашем нейтралитете по отношению к обеим партиям — это одна из принципиальных линий во внешней политике. Уверена — нас услышали», — резюмировала депутат.