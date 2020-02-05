На британском острове нашли редкий вид крошечных летучих мышей 5.02.2020, 14:14

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Мышка весит до 10 граммов.

На британском острове Мэн впервые обнаружен 4,5-сантиметровый представитель подковоносых летучих мышей, пишет «Вокруг света».

Подковоносые (Horseshoe bat) – семейство млекопитающих подотряда летучих мышей.

Группа исследователей острова Мэн, которая специализируется на летучих мышах (MBG), подтвердила: в подвале дома на юге острова найден представитель вида подковоносых размером всего 4,5 см.

Это – одно из самых маленьких млекопитающих Великобритании: весит мышка до 10 граммов.

Подковоносые – второй новый вид летучих мышей, зарегистрированный на острове в последние годы. В 2018 году здесь обнаружили лесного нетопыря, или нетопыря Натузиуса (Nathusius’ pipistrelle): небольшую летучую мышь семейства гладконосых летучих мышей.

Подковоносая особь стала девятым видом летучих мышей, зарегистрированных на острове. Всего же в Великобритании обитает 18 видов этих млекопитающих.

В 2006-м подковоносая мышь не дала себя зарегистрировать

Эксперты из MBG назвали новое открытие «чрезвычайно захватывающим».

Они свидетельствуют, что подозрение на наличие подковоносых в дикой природе острова у них возникли еще в 2006 году. Вероятный представитель вида был замечен неподалеку от места недавнего открытия. Однако тогда млекопитающему удалось скрыться. И проверить свои догадки исследователи не смогли.

Эксперты из MBG заверили, что они проведут «дальнейшие полевые работы», дабы установить, существует ли на острове Мэн постоянная популяция крошечных подковоносых летучих мышей.

Остров Мэн – коронное владение Британской короны. Расположен в Ирландском море на примерно одинаковом расстоянии от Англии, Ирландии, Шотландии и Уэльса.