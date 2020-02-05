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Брестский «АйПауэр» проиграл иск на сумму более $2,6 миллионов

  • 5.02.2020, 14:21
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Брестский «АйПауэр» проиграл иск на сумму более $2,6 миллионов
Фото: media-polesye.by

Компания должна вернуться эту сумму в иннофонд.

В экономическом суде Брестской области 5 февраля вынесено решение по иску Брестского облисполкома к ООО «АйПауэр» о взыскании более 5,7 млн белорусских рублей и встречному иску «АйПауэра» о признании недействительным инновационного договора, пишет «Брестская газета».

Суд постановил взыскать с компании 5 725 164 рубля 25 копеек, которые были выделены компании из инновационного фонда на строительство аккумуляторного завода. Кроме того, по решению суда компания должна уплатить более 57 тысяч рублей госпошлины. В удовлетворении встречного иска ей отказано.

Решение суда в законную силу не вступило. На вопрос о том, будет ли компания обжаловать решение, адвокат ответила, что это зависит от доводов, изложенных в мотивировочной части.

Напомним, в конце 2019 года облисполком обратился с иском в суд, поскольку компания не выполнила условия договора о выделении средств, заключенного 25 октября 2016 года. Согласно ему, до 31 июля 2019 года аккумуляторный завод должны были ввести в эксплуатацию, но этого не произошло.

«АйПауэр» иск не признал. Адвокаты компании в суде заявили, что основным документом, на основании которого «АйПауэр» реализует проект по строительству завода, является инвестиционный договор, который заключен компанией с Республикой Беларусь в лице Брестского облисполкома в 2017 году. В инвестдоговоре с учетом допсоглашений указаны следующие сроки: ввод в эксплуатацию – второй квартал 2020 года. В связи с этим, как считают адвокаты «АйПауэра», обязательства по строительству и вводу завода в эксплуатацию не нарушены, у компании есть еще полгода. По их мнению, договор от 25 октября 2016 года не соответствует законодательству, поскольку в нем не предусмотрена процедура его заключения.

Представители облисполкома с позицией компании не согласны. Они считают, что заключенный в октябре 2016 года договор на выделение средств инновационного фонда законодательству не противоречит. По словам юристов облисполкома, договор был заключен в интересах государства для контроля за реализацией проекта и использованием средств инновационного фонда. При подписании этого документа и соглашений к нему, по их словам, со стороны «АйПауэр» не было заявлений о том, что договор не соответствует закону.

На предварительном заседании адвокаты «АйПауэра» предложили облисполкому заключить мировое соглашение, но представитель облисполкома заявила, что это невозможно.

После этого компания подала к облисполкому встречный иск об установлении факта ничтожности договора от 25 октября 2016 года.


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