Датчики контроля скорости на белорусских дорогах начали прятать 6 5.02.2020, 14:41

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Тестовый режим скрытого контроля скорости заработал с 5 февраля.

На дорогах Бреста и Брестской области установили новые мобильные датчики скрытого контроля скорости. Помимо дорог областного центра скрытый контроль проводится на трассах М1 Брест - Минск - граница России, Р85 Слоним - Высокое, М 10 Кобрин - Гомель - граница России, пишет kp.by.

Как пояснили в ГАИ УВД Брестского облисполкома, скрытый контроль означает, что места установки мобильных датчиков контроля скорости не обозначаются предупреждающими знаками, кроме того, привлекать водителей к административной ответственности пока не будут.