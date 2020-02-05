Что известно о лидерах предвыборной гонки от демократов в США 1 5.02.2020, 14:43

Борьбу возглавили «миллениал» и «ветеран».

Самый молодой и самый возрастной претенденты на пост президента США от Демократической партии - Пит Буттиджич и Берни Сандерс возглавили гонку за номинацию на участие в выборах 2020 года, пишет BBC.

78-летний Сандерс - сенатор США от штата Вермонт. 38-летний Бутиджич - бывший мэр города Саут-Бенд, штат Индиана.

Их лидерство определилось после первых кокусов, прошедших в Айове в понедельник. Кокусами в США называют собрания, на которых члены партий обсуждают кандидатов для участия в президентской гонке и проводят открытые голосования.

Первое голосование в Айове ознаменовалось целым рядом технических проблем. По заявлению демократов, при подсчете голосов были обнаружены «нестыковки», правда, в партии настаивают, что беспрецедентная задержка с подсчетом голосов не была результатом компьютерного взлома. В итоге организаторы кокусов не смогли вовремя опубликовать результаты голосования.

В отсутствие официальных данных кандидаты пробовали выдвигать свои версии результатов голосования. Штабы Берни Сандерса и Пита Буттиджича со ссылкой на «собственные данные» сразу заявили об успехе своих кандидатов в Айове .

Буттиджич - выпускник Гарварда и Оксфорда, офицер военного флота, полиглот, говорящий на шести языках - весьма популярен среди демократического истеблишмента, а к ветерану американской политики Сандерсу свои же демократы относятся весьма плохо. Почему так происходит?

Руководство Демократической партии последние несколько дней в отчаянии заламывало руки в ожидании печального сценария, при котором Берни Сандерс объявляет о своей уверенной победе на кокусе в Айове. Однако действительность, похоже, преподнесла им сюрприз похуже.

Через три года после того, как были взломаны, предположительно российскими хакерами, серверы Демократической партии в попытке внести коррективы в президентские выборы 2016 года, «технические неполадки» нарушили процесс объявления результата кокуса по Айове.

Демократическая партия, да и американская демократия в целом, предстали в весьма невыгодном свете.

Возникшая путаница даст повод для тысячи новых теорий заговоров и добавит хаоса в кандидатскую гонку, которой, после целого года предвыборных усилий, не помешало бы ясности.

Что не так с Берни Сандерсом?

Как пишет в редакционной заметке Guаrdian, даже в условиях полуразрушенной демократии (так газета характеризует США) богатые не должны находиться у власти, потому что против них - сама математика. Ведь богатых - мало, а остальных - много, и в условиях двухпартийной системы, когда одна партия представляет богатых, а другая - всех остальных (опять же, по версии газеты), было бы логично, чтобы партия богатых всегда оказывалась в проигрыше.

Однако на деле этого не происходит. Республиканцы контролируют Белый дом, суды, законодательные органы большинства штатов и половину Конгресса.

А демократы, вместо того, чтобы сделать ставку на свое подавляющее демографическое преимущество в этой потенциальной классовой борьбе между бедными и богатыми, не спешат им воспользоваться.

И вот тут появляется Берни Сандерс, который в случае назначения его кандидатом от Демократической партии обещает сделать эту потенциальную классовую битву реальностью. И вот тогда его настоящим препятствием на пути к Белому дому становится уже не кандидат от республиканцев, а истэблишмент собственной партии. Ведь Сандерс - это экзистенциальная угроза их традиционному подходу к формированию взглядов на мораль и нравственность.

С этим связаны опасения демократов, что Сандерс действительно может победить, поэтому они так любят напоминать, что Берни вовсе и не демократ.

В самом деле Берни Сандерс многие годы был независимым конгрессменом, и тот факт, что он набрал политический вес без помощи партии, злит и раздражает тех, кто пожертвовал идеалами, чтобы играть по правилам большой политики.

Почему важна Айова?

На кону участие в президентских выборах в ноябре и соперничество с республиканцем Дональдом Трампом, действующим президентом страны.

Айова - малонаселенный, преимущественно сельскохозяйственный штат, и тем не менее, именно Айова и Нью-Гэмпшир первыми участвуют в президентской кампании, проводя кокусы и праймериз.

Считается, что их результат имеет огромное значение, неофициально задавая тренд для всех остальных штатов. Американские политики знают, что кокусы в Айове могут сильно подстегнуть рейтинги одних кандидатов, а других лишить всякой надежды на победу, и тщательно к ним готовятся.

Последними четырьмя кандидатами от Демократической партии были как раз победившие на кокусах в Айове.

Сбой при подсчете: дело техники или хакеры?

По словам представительницы Демократической партии Айовы Мэнди Макклюр, технические проблемы в Айове, а именно - обнаруженные несоответствия в результатах трех туров - это лишь «процессуальная заминка», и никак не попытка хакерской атаки или вмешательства извне.

Макклюр также опровергла поломку электронного приложения, специально разработанного для такого подсчета голосов.

«Все сопутствующие данные и бумажные документы не вызывают сомнения, просто для объявления окончательных результатов потребуется дополнительное время», - пояснила она.

«Мы сравниваем все электронные данные с бумажными копиями, - заверил председатель Демократической партии Айовы Трой Прайс. - Такая система подсчета отнимает больше времени, но она гарантирует, что мы сможем объявить результаты с полной уверенностью».

В этом году были изменены правила объявления результатов. Айова должна передать в штаб-квартиру партии результаты по всем трем турам, а не просто окончательные цифры.

Заявление Макклюр противоречит утверждениям партийных чиновников на окружном уровне, которые считают этот технической проблемой.

По их словам, то самое специально разработанное приложение для подсчета голосов вышло из строя, после чего главы окружных участков принялись звонить в штаб-квартиру. Однако дозвониться по горячей линии в отделение партии в Айове было невозможно: звонящие слышали одно и то же сообщение: «все наши операторы сейчас заняты».

Как отреагировали республиканцы?

Республиканцы позлорадствовали. Менеджер кампании Трампа Брэд Парскейл сказал, что «демократы варятся в сумятице, которую сами и создали, терпя самую небрежную катастрофу в своей истории».

«Для людей было бы естественно сомневаться в справедливости процесса», - добавил он.

Но и у республиканцев ранее возникали проблемы со штатом Айова.

В 2012 году победителем кокусов был объявлен Митт Ромни, а уже две недели спустя в партии заявили, что на самом деле победил Рик Санторум.

Сын Трампа, Дональд Трамп-младший ёрничал в «Твиттере», вопрошая: «Если демократы не в силах провести кокусы, к которым они готовились четыре года, какого черта тогда кто-то может думать, что они смогут управлять страной?»

Чуть позже появилась и запись в твиттере президента США Дональда Трампа.

«Демократические кокусы стали настоящей катастрофой. Ничего не работает, так же, как и когда они управляли страной», - написал Трамп.

Что дальше?

11 февраля состоятся праймериз в Нью-Гэмпшире, затем, также в феврале, в Неваде и Южной Каролине.

В супервторник 3 марта голосование пройдет сразу в 15 штатах.

Имена кандидатов для участия в президентской гонке будут названы в Висконсине в июле.