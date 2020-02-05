закрыть
5 февраля 2020, среда, 15:31
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Изучение информатики в школе могут пересмотреть

5
  • 5.02.2020, 15:01
Изучение информатики в школе могут пересмотреть

Изменения затронут десятый и одиннадцатые классы.

В Минобразования считают, что нагрузку на школьников есть куда снижать. Об этом глава министерства Игорь Карпенко заявил 5 февраля на заседании коллегии ведомства.

Для этого нужно использовать межпредметные связи, считает чиновник.

Нагрузку предполагается сокращать, например, за счет возможного совмещения выпускных экзаменов с ЦТ. За такое предложение, по словам министра, выказались большинство опрошенных родителей, учителей и учеников. "Например, по одному из языков, русскому или белорусскому, и по математике", — передает БелТА его слова.

Также нашла поддержку и идея сдавать выпускной экзамен по иностранному языку устно.

Кроме того, Карпенко предложил пересмотреть учебную программу по информатике. "Большинство современных детей приходит в школу, уже обладая первичными навыками обращения с гаджетами", — пояснил он.

С этого года десятые и одиннадцатые классы могут учить информатику на базовом и повышенном уровне. По мнению министра, такую возможность в рамках допрофильного обучения должны получить восьмые и девятые классы.

Также Карпенко предлагает предусмотреть в этих классах изучение нескольких языков программирования.


популярное за неделю

Мнение

Технически неисправные
Технически неисправные Ирина Халип
Шкловский манифест одинокого дровосека
Шкловский манифест одинокого дровосека Владимир Халип
Независимость идет рука об руку с демократией, а не с диктатурой
Независимость идет рука об руку с демократией, а не с диктатурой Андрей Санников
Переходим на дрова
Переходим на дрова Виктор Горбачев