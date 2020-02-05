Изучение информатики в школе могут пересмотреть

Изучение информатики в школе могут пересмотреть5
- 5.02.2020, 15:01
Изменения затронут десятый и одиннадцатые классы.
В Минобразования считают, что нагрузку на школьников есть куда снижать. Об этом глава министерства Игорь Карпенко заявил 5 февраля на заседании коллегии ведомства.
Для этого нужно использовать межпредметные связи, считает чиновник.
Нагрузку предполагается сокращать, например, за счет возможного совмещения выпускных экзаменов с ЦТ. За такое предложение, по словам министра, выказались большинство опрошенных родителей, учителей и учеников. "Например, по одному из языков, русскому или белорусскому, и по математике", — передает БелТА его слова.
Также нашла поддержку и идея сдавать выпускной экзамен по иностранному языку устно.
Кроме того, Карпенко предложил пересмотреть учебную программу по информатике. "Большинство современных детей приходит в школу, уже обладая первичными навыками обращения с гаджетами", — пояснил он.
С этого года десятые и одиннадцатые классы могут учить информатику на базовом и повышенном уровне. По мнению министра, такую возможность в рамках допрофильного обучения должны получить восьмые и девятые классы.
Также Карпенко предлагает предусмотреть в этих классах изучение нескольких языков программирования.