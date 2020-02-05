Изучение информатики в школе могут пересмотреть 5 5.02.2020, 15:01

Изменения затронут десятый и одиннадцатые классы.

В Минобразования считают, что нагрузку на школьников есть куда снижать. Об этом глава министерства Игорь Карпенко заявил 5 февраля на заседании коллегии ведомства.

Для этого нужно использовать межпредметные связи, считает чиновник.

Нагрузку предполагается сокращать, например, за счет возможного совмещения выпускных экзаменов с ЦТ. За такое предложение, по словам министра, выказались большинство опрошенных родителей, учителей и учеников. "Например, по одному из языков, русскому или белорусскому, и по математике", — передает БелТА его слова.

Также нашла поддержку и идея сдавать выпускной экзамен по иностранному языку устно.

Кроме того, Карпенко предложил пересмотреть учебную программу по информатике. "Большинство современных детей приходит в школу, уже обладая первичными навыками обращения с гаджетами", — пояснил он.

С этого года десятые и одиннадцатые классы могут учить информатику на базовом и повышенном уровне. По мнению министра, такую возможность в рамках допрофильного обучения должны получить восьмые и девятые классы.

Также Карпенко предлагает предусмотреть в этих классах изучение нескольких языков программирования.