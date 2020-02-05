Стало известно, когда пройдут выборы президента в Польше 5.02.2020, 15:04

О намерении участвовать в выборах уже заявили шесть кандидатов.

Спикер сейма Эльжбета Витек назначила первый тур президентских выборов на воскресенье, 10 мая 2020 года. Об этом сообщает Rzeczpospolita.

В случае необходимости, второй тур состоится через две недели, 24 мая 2020 года.

В течение следующих трех дней решение Сейма о назначении президентских выборов должно быть опубликовано в официальной газете. Официальная публикация даст старт избирательной кампании.

Действующий президент Анджей Дуда уже объявил, что будет добиваться переизбрания на президентских выборах в 2020 году. Свое желание соперничать с ним до сих пор выражали: европосол Роберт Бедронь (Весна), депутат и заместитель президента Национального движения Кшиштоф Босак (Конфедерация), журналист и публицист Шимон Холовния (независимый), заместитель спикера Сейма Малгожата Кидава-Блоньска (Platforma Obywatelska), президент Польской народной партии Владислав Косиняк-Камыш (PSL).

Чтобы баллотироваться на президентских выборах, кандидат должен собрать 100 тысяч подписей граждан, которые имеют право голоса.

Анджей Дуда был избран президентом Польши на выборах 24 мая 2015 года. Представляет консервативную партию Право и справедливость.