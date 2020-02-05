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Птичий «колхоз», который напоминает жизнь белорусов

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  • Валерий Коронкевич
  • 5.02.2020, 15:22
Птичий «колхоз», который напоминает жизнь белорусов
Валерий Коронкевич

И государство не в состоянии «насыпать зернышек».

Прогуливаясь по Хотимску, обратил внимание на интересную «архитектурную» композицию на дереве. Она напомнила мне сцену из спектакля еврейского театра, увиденную более 30 лет назад в Будапеште.

Многое было непонятно, но основной смысл пьесы был уловлен. В тесных, необычных условиях жизнь кипела. Там рождались и умирали, женились и дрались, любили и ругались. Все, как в реальной жизни, в тесных условиях.

И вдруг вот эта картинка! Что это? И для чего?

В течение недели наблюдал, поставят ли лестницу, подсыпят ли корма для птиц. Никого, ни днем, ни ночью...

Не поленился и узнал, чье это творение и какая в этом задумка. Местной власти, оказывается. Затраты мелочные, как считают наши идеологи, сооружение совсем ничего не стоит, а дети каждый день ходят в школу и видят эту заботу человека о птичках...

После этих объяснений стало не по себе. Для чего эта показуха? Какое она имеет влияние на воспитание наших детей и внуков? Что хотели авторы показать этой «инсталяцией»?

Птиц, конечно, подкармливать надо. Желательно, у своего дома, регулярно. Хорошо бы понимать, чем и когда. Только так можно воспитывать у детей любовь к природе и «братьям нашим меньшим». А мы строим современные «потемкинские деревни для птиц», показываем молодому поколению все наши глупости...

Этот птичий «колхоз» во многом напоминает нашу жизнь. Живем, как нам кажется, во дворцах, а заработать на оплату этих сооружений не можем, нет работы, нет заработков. И государство не в состоянии «насыпать зернышек»…

Валерий Коронкевич, «Свободные новости»


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