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Якутский шаман Габышев подал жалобу в ЕСПЧ

  • 5.02.2020, 15:26
Якутский шаман Габышев подал жалобу в ЕСПЧ
Александр Габышев

Его задержали после второго похода на Москву.

Якутский шаман Александр Габышев отправил жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), сообщил координатор организации «Правозащита Открытки» Алексей Прянишников, пишет Интерфакс.

«Габышев подал жалобу о нарушении его прав, когда 10 декабря он и двое его сторонников были незаконно задержаны», - сказал Прянишников.

Кроме того, с жалобой на незаконное задержание в ЕСПЧ обратились те самые задержанные сторонники Габышева - Кирилл Мухтарулин и Алексей Брылев.

Шаман Габышев в марте 2019 года отправился в пешее путешествие протяженностью 8 тыс. км из Якутии в Москву, чтобы «изгнать Путина» и «восстановить народовластие». В общей сложности поход должен был продлиться два года. С начала путешествия шаман прошел около 3 тыс. км. В ночь на 19 сентября сотрудники правоохранительных органов задержали Габышева на федеральной трассе «Байкал» в Бурятии.

Позднее стало известно, что в его отношении возбуждено уголовное дело о публичных призывах к экстремистской деятельности. Следствие считает, что «Габышев с 6 марта по 22 мая, находясь в неустановленном месте, обратился к группе людей с призывами к осуществлению экстремистской деятельности».

3 октября «Правозащита Открытки» сообщила, что экспертиза признала Габышева невменяемым.

8 декабря стало известно, что Габышев вновь пошел в Москву. Однако 10 декабря он и двое его сторонников были вновь задержаны.

12 января в Youtube-канале Габышева было опубликовано видеообращение, в котором шаман объявил о своих планах отправиться в третий поход в Москву в марте.

В конце января трое его сторонников, проживающих у Габышева, были арестованы полицией на трое суток за неповиновение.


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