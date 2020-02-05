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Посол РФ: Москва ждет от Минска убедительных расчетов по «грязной нефти»

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  • 5.02.2020, 15:35
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Посол РФ: Москва ждет от Минска убедительных расчетов по «грязной нефти»
Дмитрий Мезенцев

По словам Мезенцева, российское государство «не несет ответственности за ряд шагов хозяйствующих субъектов».

Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев заявил, что расчеты Минска по компенсации за «грязную нефть» из России должны быть убедительны и поддержаны экспертным сообществом, тогда их примет российская сторона. С таким заявлением он выступил в среду перед журналистами, сообщает ТАСС.

— Российская сторона ожидает документы, подтверждающие понесенный белорусской стороной ущерб от поставки некачественной нефти. По итогам совместного анализа этих документов будут выплачены те средства, которые компенсируют понесенный ущерб, — сказал дипломат. — Это должны быть убедительные расчеты, которые поддерживаются экспертным сообществом и, конечно, которые будут приняты российской стороной.

По словам посла, российское государство «не несет ответственности за ряд шагов хозяйствующих субъектов, который привел к сложной, кризисной ситуации», сложившейся в апреле прошлого года. При этом, отвечая на уточняющий вопрос, посол сказал, что речь идет именно о выплате, а не о компенсирующих механизмах к цене энергоносителей. Мезенцев отметил, это вопросы компенсации — это «вопрос диалога, сверки позиций сторон».


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