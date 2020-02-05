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В Туркменистане чиновников старше 40 обязали стать седыми, как Бердымухамедов

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  • 5.02.2020, 15:43
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В Туркменистане чиновников старше 40 обязали стать седыми, как Бердымухамедов
Гурбангулы Бердымухамедов

Чиновникам, сотрудникам школ и больниц запрещено подкрашивать волосы.

Мужчин-чиновников лепабского региона на востоке Туркменистана старше 40 лет обязали ходить с седыми волосами, сообщил корреспондент региональной службы «Радио Свобода». Таким образом госслужащие должны уподобиться президенту страны Гурбангулы Бердымухамедову, который стал появляться на публике с сединой в августе 2018 года.

С первого февраля чиновникам, сотрудникам школ и больниц запрещено подкрашивать волосы, — утверждают журналисты. — Тем, у кого сохранился естественный цвет волос, нужно подкрасить их в седину. В случае, если президент, носящий официальный титул Твердыни, опоры и надежды, посетит регион с визитом, допускаться к нему будут в основном седые чиновники, — передает издание со ссылкой на два источника.

В январе 2019 года государственные учреждения Туркмении, в том числе школы, обязали закупить новые портреты Бердымухамедова. На них он изображен с сединой, в то время как раньше на официальных портретах глава государства был с черными волосами. До получения этого поста в 2007 году он тоже ходил с сединой. Пока он ее скрывал, руководство требовало от лепабских бюджетников делать так же, — передает Туркменская служба.

Издание отмечает, что не смогло получить официальные комментарии по этой теме.


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