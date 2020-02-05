Игорь Комлик: Появились хорошие новости 5.02.2020, 15:54

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ИГОРЬ КОМЛИК

ФОТО: NN.BY

Один из лидеров профсоюза РЭП в мае этого года может добиться освобождения от «домашней химии».

Игоря Комлика в мае этого года могут условно-досрочно освободить от «домашней химии», сообщает palitviazni.info.

Об этом одному из лидеров профсоюза РЭП сообщили в уголовно-исполнительной инспекции Фрунзенского района.

«Инспектор мне сообщил хорошую новость: не исключено, что уже в мае этого года уголовно-исполнительная инспекция Фрунзенского района подаст документы на мое условно-досрочное освобождение, - рассказал Игорь Комлик. - Это возможно, так как освобождение по этой статье возможно, если отбыл две трети от срока наказания. Естественно, при условии, что к тому времени не будет никаких предупреждений. Поэтому если инспекция решит подать документы, это для меня будет очень позитивно».

Игор Комлик отмечает, что ситуация с Геннадием Федыничем несколько иная.

«Во-первых, срок отбывания наказания у него начал отсчет позже, а, во-вторых, он имеет предупреждение, - отмечает профсоюзный лидер. - Поэтому я не знаю, каким образом будут развиваться события в его деле».

В то же время, по словам Комлика, теперь они с Федыничем ждут ответа из Верховного суда.

«Жалобу туда мы направили в прошлом месяце, так как до сих пор обжалуем решения предыдущих инстанции и не согласны с приговором, который нам вынесли, - добавляет Игорь Комлик. - Возможно, уже в конце этого месяца получим ответ».

Напомним, что 24 августа 2018 года суд Советского района Минска приговорил руководителей профсоюза РЭП Игоря Комлика и Геннадия Федынича к 4 годам ограничения свободы без направления в учреждения открытого типа с запретом занимать руководящие должности сроком на 5 лет.

Их осудили по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса Республики Беларусь (уклонение от уплаты налогов в крупном размере).

Правозащитники признали это дело политически мотивированным.

Игорь Комлик начал отбывать «домашнюю химию» с 19 декабря 2018 года, Геннадий Федынич - с января 2019 года.

В ноябре прошлого года стало известно, что Федынич и Комлик попали под действие закона об амнистии, принятого к 79-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Срок отбытия наказания им сократили на год.