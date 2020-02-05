закрыть
5 февраля 2020, среда, 17:47
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Игорь Комлик: Появились хорошие новости

  • 5.02.2020, 15:54
  • 1,698
Игорь Комлик: Появились хорошие новости
ИГОРЬ КОМЛИК
ФОТО: NN.BY

Один из лидеров профсоюза РЭП в мае этого года может добиться освобождения от «домашней химии».

Игоря Комлика в мае этого года могут условно-досрочно освободить от «домашней химии», сообщает palitviazni.info.

Об этом одному из лидеров профсоюза РЭП сообщили в уголовно-исполнительной инспекции Фрунзенского района.

«Инспектор мне сообщил хорошую новость: не исключено, что уже в мае этого года уголовно-исполнительная инспекция Фрунзенского района подаст документы на мое условно-досрочное освобождение, - рассказал Игорь Комлик. - Это возможно, так как освобождение по этой статье возможно, если отбыл две трети от срока наказания. Естественно, при условии, что к тому времени не будет никаких предупреждений. Поэтому если инспекция решит подать документы, это для меня будет очень позитивно».

Игор Комлик отмечает, что ситуация с Геннадием Федыничем несколько иная.

«Во-первых, срок отбывания наказания у него начал отсчет позже, а, во-вторых, он имеет предупреждение, - отмечает профсоюзный лидер. - Поэтому я не знаю, каким образом будут развиваться события в его деле».

В то же время, по словам Комлика, теперь они с Федыничем ждут ответа из Верховного суда.

«Жалобу туда мы направили в прошлом месяце, так как до сих пор обжалуем решения предыдущих инстанции и не согласны с приговором, который нам вынесли, - добавляет Игорь Комлик. - Возможно, уже в конце этого месяца получим ответ».

Напомним, что 24 августа 2018 года суд Советского района Минска приговорил руководителей профсоюза РЭП Игоря Комлика и Геннадия Федынича к 4 годам ограничения свободы без направления в учреждения открытого типа с запретом занимать руководящие должности сроком на 5 лет.

Их осудили по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса Республики Беларусь (уклонение от уплаты налогов в крупном размере).

Правозащитники признали это дело политически мотивированным.

Игорь Комлик начал отбывать «домашнюю химию» с 19 декабря 2018 года, Геннадий Федынич - с января 2019 года.

В ноябре прошлого года стало известно, что Федынич и Комлик попали под действие закона об амнистии, принятого к 79-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Срок отбытия наказания им сократили на год.


популярное за неделю

Мнение

Технически неисправные
Технически неисправные Ирина Халип
Шкловский манифест одинокого дровосека
Шкловский манифест одинокого дровосека Владимир Халип
Независимость идет рука об руку с демократией, а не с диктатурой
Независимость идет рука об руку с демократией, а не с диктатурой Андрей Санников
Переходим на дрова
Переходим на дрова Виктор Горбачев