Врач из Уханя: Думаю, зараженных коронавирусом гораздо больше 5.02.2020, 16:01

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Медик рассказал, как ситуация выглядит «изнутри».

В Китае продолжает стремительно распространяться коронавирус нового типа 2019-nCoV. По официальным данным, в стране уже более 17 000 зараженных и свыше 420 погибших от пневмонии и других легочных заболеваний, вызванных этим вирусом.

Deutsche Welle по телефону поговорила о том, насколько правдива эта статистика, а также о ситуации в китайском Ухане, где изначально возникла вспышка коронавируса, с сотрудником больницы из этого города. В целях безопасности его имя изменено.

- Насколько велик сейчас риск заражения коронавирусом в Ухане?

- Пациенты с симптомами (коронавируса. - Ред.) зачастую вынуждены ждать обследования часами. Врачи выписывают им лекарства и отправляют этих людей по домам с предписанием держаться подальше от окружающих. Комнаты ожидания полны кашляющими людьми. Проведя много времени в такой обстановке, даже у здорового человека повышается риск заразиться.

Ближайшая больница нередко находится не близко. Если у человека нет собственной машины, то доехать можно только на такси, а на каждое поселение отведены лишь по два автомобиля такси. Разве что еще есть несколько добровольцев, которые тоже возят больных. Номер экстренной помощи "120" фактически не работает из-за наплыва желающих дозвониться. Кому не повезло, те вынуждены идти пешком. Говорят, что некоторые, в итоге, так и не доходят до больницы.

- А что со снабжением продовольствием и защитой от заражения?

- Защитные маски и средства дезинфекции распроданы. В клиниках их тоже очень мало. Между тем до Уханя дошли многие пожертвования. Но предписание для врачей менять защитные маски каждые четыре часа и защитную одежду каждый шесть часов, все равно невозможно выполнять.

- У вас есть сомнения в официально озвучиваемых цифрах количества зараженных и погибших?

- Думаю, число зараженных и умерших значительно выше, чем становится публично известно. Даже когда с помощью обычной компьютерной томографии обнаруживается легочное заболевание, не всегда проводятся необходимые меры по установлению его возбудителя. Почему? Потому что слишком длинная очередь из ожидающих. Но тот, кто не обследовался и умер, не попадает в статистику летальных случаев от коронавируса.

- Скоро должны открыть две новые больницы. Это ведь хорошая новость.

- Однако 2000 коек в возводимых госпиталях недостаточно. Медицинского персонала не хватает. Врачи и санитары перегружены, распределение смен не работает. Чтобы вылечить легочное заболевание, необходимо длительное стационарное лечение. Сейчас власти мобилизуют мощности в мелких клиниках.