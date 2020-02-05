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Артем Милевский: Cейчас молодежь вообще не пьет

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  • 5.02.2020, 16:06
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Артем Милевский: Cейчас молодежь вообще не пьет
Артем Милевский

Футболист брестского «Динамо» рассказал, что в «его время таких не было».

Форвард брестского "Динамо" Артем Милевский рассказал, кто в киевском "Динамо" мало употреблял алкоголь, пишет "Прессбол".

- Кто вообще не умел пить?

- Вукоевич мог выпить два пива. Он боялся, что не сможет тренироваться завтра.

- Сейчас такое поколение: Зинченко и Андриевский вообще не пробовали алкоголь. У вас в команде были такие?

- Не было таких. Сейчас люди такие, молодежь вообще не пьет. Они играют в Dota, гаджеты, телефоны, ноутбуки и не пьют алкоголь, — сказал Артем в "Милевский Шоу".


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