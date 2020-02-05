Видеохит: Тюлени «хлопают в ладоши» под водой 2 5.02.2020, 16:10

Точный смысл движений ластами, похожих на аплодисменты, ученые не знают.

Австралийские исследователи впервые засняли на видео серых, или длинномордых тюленей (Halichoerus grypus), хлопающих ластами под водой, пишет N+.

Один из способов коммуникации для некоторых морских млекопитающих — удары плавниками: либо друг об друга, либо об поверхность собственного тела или воды. Обыкновенные тюлени, к примеру, громко хлопают плавниками для защиты своей территории, а горбатые киты с примерно теми же целями бьют себя в грудь.

Хлопки, тем не менее, не водный способ коммуникации: пользуются им либо выплывая на поверхность воды, либо на берегу. Дэвиду Хокингу из Университета Мониша и его коллегам впервые удалось зарегистрировать, как этим способом пользуются в воде серые тюлени. На их запись попал тюлень-самец, который в начале передвигается недалеко от самки, а затем, когда та пропадает из кадра, хлопает двумя плавниками друг об друга — ему в ответ раздаются схожие хлопки, предположительно — от другого самца. Самка затем появляется вновь: при ней самец дважды хлопает еще раз, а затем начинает преследовать ее, сопровождая погоню хлопками.

С учетом того, что хлопки тюленя-самца были адресованы либо самке, либо конкурирующему самцу, ученые заключили, что издаваемый звук используется для привлечения пары и того, чтобы прогнать конкурента: в пользу этого говорит и то, что съемка проходила в брачный сезон. Они не исключают, однако, что хлопки были использованы для того, чтобы прогнать дайвера-исследователя, хотя это, по их словам, маловероятно: самец хлопал в ласты даже тогда, когда человека ему видно не было.