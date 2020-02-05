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Зеленский получил ID-карту и первым из украинцев — электронную подпись на чип

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  • 5.02.2020, 16:22
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Зеленский получил ID-карту и первым из украинцев — электронную подпись на чип
Владимир Зеленский

В целом вся процедура длилась три минуты.

Президент Украины Владимир Зеленский получил ID-карту и первым из украинцев воспользовался новым сервисом Министерства внутренних дел — получил квалифицированную электронную подпись (КЭП) на чип ID, пишет «Новое время».

Об этом в среду, 5 февраля, сообщил глава МВД Аресен Аваков в Twiter.

По его словам, с сегодняшнего дня КЭП может получить каждый владелец ID.

«Welcome в современную цифровую Украину!» — написал Аваков и добавил фото с Зеленским.

Пресс-служба президента уточнила, что Зеленский воспользовался бесплатной услугой по внесению КЭП на чип ID-карты в Оболонском отделе Государственной миграционной службы.

«Очень круто. Очень быстро. В целом вся процедура длилась три минуты. Некоторое время потратили на введение личных данных. Есть электронная подпись», — заявил Зеленский после оформления ID-карты с КЭП.


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