Зеленский получил ID-карту и первым из украинцев — электронную подпись на чип

Зеленский получил ID-карту и первым из украинцев — электронную подпись на чип2
- 5.02.2020, 16:22
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В целом вся процедура длилась три минуты.
Президент Украины Владимир Зеленский получил ID-карту и первым из украинцев воспользовался новым сервисом Министерства внутренних дел — получил квалифицированную электронную подпись (КЭП) на чип ID, пишет «Новое время».
Об этом в среду, 5 февраля, сообщил глава МВД Аресен Аваков в Twiter.
По его словам, с сегодняшнего дня КЭП может получить каждый владелец ID.
«Welcome в современную цифровую Украину!» — написал Аваков и добавил фото с Зеленским.
Президент України @ZelenskyyUa долучився до 4,4 млн. власників сучасних ID-карток. Він став першим, хто скористався новим сервісом МВС - отримав Кваліфікований електронний підпис на чіп ID. Від сьогодні КЕП може отримати кожен власник ID. Welcome у сучасну цифрову Україну! 🖥💪🇺🇦 pic.twitter.com/uGkkQ1tZ4v— Arsen Avakov (@AvakovArsen) February 5, 2020
Пресс-служба президента уточнила, что Зеленский воспользовался бесплатной услугой по внесению КЭП на чип ID-карты в Оболонском отделе Государственной миграционной службы.
«Очень круто. Очень быстро. В целом вся процедура длилась три минуты. Некоторое время потратили на введение личных данных. Есть электронная подпись», — заявил Зеленский после оформления ID-карты с КЭП.