Зеленский получил ID-карту и первым из украинцев — электронную подпись на чип 2 5.02.2020, 16:22

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Владимир Зеленский

В целом вся процедура длилась три минуты.

Президент Украины Владимир Зеленский получил ID-карту и первым из украинцев воспользовался новым сервисом Министерства внутренних дел — получил квалифицированную электронную подпись (КЭП) на чип ID, пишет «Новое время».

Об этом в среду, 5 февраля, сообщил глава МВД Аресен Аваков в Twiter.

По его словам, с сегодняшнего дня КЭП может получить каждый владелец ID.

«Welcome в современную цифровую Украину!» — написал Аваков и добавил фото с Зеленским.

Президент України @ZelenskyyUa долучився до 4,4 млн. власників сучасних ID-карток. Він став першим, хто скористався новим сервісом МВС - отримав Кваліфікований електронний підпис на чіп ID. Від сьогодні КЕП може отримати кожен власник ID. Welcome у сучасну цифрову Україну! 🖥💪🇺🇦 pic.twitter.com/uGkkQ1tZ4v — Arsen Avakov (@AvakovArsen) February 5, 2020

Пресс-служба президента уточнила, что Зеленский воспользовался бесплатной услугой по внесению КЭП на чип ID-карты в Оболонском отделе Государственной миграционной службы.

«Очень круто. Очень быстро. В целом вся процедура длилась три минуты. Некоторое время потратили на введение личных данных. Есть электронная подпись», — заявил Зеленский после оформления ID-карты с КЭП.