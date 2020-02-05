В Польше объявили о прекращении импорта угля из России 5.02.2020, 16:54

1,613

Фото с сайта investing.com

На этом настаивали польские шахтеры.

Польские государственные компании больше не будут ввозить уголь из-за рубежа.

Об этом заявил вице-премьер Яцек Сасин, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

"Я после переговоров с главами государственных компаний. Они больше не будут ввозить уголь из-за рубежа", - сказал Сасин.

5 февраля в Катовице собирается штаб протестов и забастовок, который должен принять решение о дальнейшей деятельности в Польской горной группе. На шахтах ПГГ с пятницы идет забастовка с требованием прекратить импорт угля из России - горняки начали перекрывать железнодорожные пути.

Польские энергетические союзы предупреждают, что пока на шахтных отвалах ждут огромные количества угля, но неизвестно, сохранится ли наличие достаточно качественного и прибыльного угля в ближайшие годы. Поэтому когда сейчас можно отказаться от импорта угля из России, Колумбии, Мозамбика и США, то это может оказаться трудным в будущем.

Сегодня уголь из-за рубежа среди государственных компаний импортируют преимущественно "Углекокс" и Польская энергетическая группа. Последняя имеет контракты на несколько месяцев, поэтому понадобится еще некоторое количество времени, чтобы выполнить обещание вице-премьера.

Ежегодно польские компании импортируют около 20000000 тонн угля из-за рубежа. Преимущественно из России.