Илья Шкурин забил первый гол за московский ЦСКА 5.02.2020, 17:03

Илья Шкурин

Белорусский футболист отличился в матче с командой из Испании.

Возглавляемый белорусом Виктором Гончаренко московский ЦСКА в товарищеском матче обыграл "Ориуэлу" (Испания, Д3) — 2:0. Белорусский форвард российского клуба Илья Шкурин провел весь поединок и забил гол на 78-й минуте, установив окончательный счет. Встреча прошла в испанском Кампоаморе, пишет "Прессбол".

ЦСКА — Ориуэла (Испания, Д3) — 2:0

Голы: 1:0 — Караев (45). 2:0 — Шкурин (78).