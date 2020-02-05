В Лепеле почти на два дня исчезли отопление и горячая вода 1 5.02.2020, 17:26

На улице в это время была минусовая температура.

Почти на два дня жители Лепеля остались без горячей воды и отопления в квартирах.

Температура на дворе тем временем доходила до минус 5-6 ° C.

О происшествии «Радыё Свабода» написали несколько человек, люди тепло одевались дома и грели квартиры обогревателями. Житель Лепеля Виктор написал, что его дети замерзли в школе и детском саду.

Как сказала журналистам начальник отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства Наталья Кляшторная, на насосной станции сломалась помпа. Насос отремонтировали, отопление и горячую воду включили 5 февраля.

Главный инженер Лепельского ЖКХ сказал журналистам, что без отопления и горячей воды остался весь 17-тысячный город. Он сказал, что причиной происшествия стали «неполадки на котельной». Несмотря на то, что тепло уже пустили, определенные квартиры могут оставаться без него на момент публикации. Коммунальщики ездят по городу и развоздушивают батареи. Если отопление еще не появилось, главный инженер ЖКХ посоветовал жителям Лепеля оформить заявку по телефону 115.