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Топ-чиновника «Белоруснефти» наказали за «откат»

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  • 5.02.2020, 17:55
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Топ-чиновника «Белоруснефти» наказали за «откат»

Сумма взяток составила более $2000.

В Гомеле вынесли приговор начальнику отдела розничной торговли РУП «Белоруснефть-Гомельоблнефтепродукт», пишет tut.by. Ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии усиленного режима, с лишением права занимать определенные должности сроком на пять лет.

38-летнего начальника отдела розничной торговли «Белоруснефть-Гомельоблнефтепродукта» обвиняют в том, что он получал на систематической основе «откаты». Они якобы предназначались за предоставление коммерческой фирме возможности продвижения своей продукции на автозаправках.

Общая сумма взяток составила не менее 4100 рублей.


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