Европейская народная партия приняла резолюцию по Беларуси 1 5.02.2020, 18:05

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ЕНП осудила преследование мирных протестующих в Беларуси.

ЕНП Европейская народная партия (EPP) 4 февраля во время Политической ассамблеи в Брюсселе приняла резолюцию по Беларуси. Документ на заседание ЕНП передали партнеры Белорусской христианской демократии из Христианско-демократического движения (KDH, Словакия), передает bchd.info.

Приводим текст резолюции:

Свобода общественных собраний должна быть гарантирована в Беларуси

- подтверждая позитивные шаги, предпринятые белорусскими властями в связи с 15 фактами, представленными в резолюциях ЕНП от 2017 и 2018 годов;

- сожалея о том, что «выборы» в Беларуси, включая «парламентские выборы» 2019 года, не являются ни свободными, ни честными;

- выражая надежду на то, что демократические реформы Избирательного кодекса до президентских выборов 2020 года приведут его в соответствие с рекомендацией БДИПЧ/ОБСЕ;

- напоминая об обязательствах, которые Беларусь утвердила, подписав Международный пакт о гражданских и политических правах;

- будучи обеспокоенными серьезным ухудшением ситуации с основными правами человека, как свобода собраний, организации, слова, информации и средств массовой информации

Европейская народная партия

1. Осуждает продолжение давления и преследования демократических активистов из-за их участия в мирных акциях протеста в Минске и других белорусских городах в декабре 2019 года. За последний месяц активисты, а также независимые видеоблогеры (Дмитрий Козлов) были арестованы и брошены в тюрьму на 15-45 суток. Десятки мирных протестующих получают большие штрафы, которые намного превышают их ежемесячный доход. Таким образом, власти поставили демократических активистов на грань бедности. В частности, были оштрафованы лидеры партий-членов ЕНП в Беларуси - Белорусской христианской демократии, Объединенной гражданской партии и Движения «За свободу». - Получили различные финансовые штрафы сопредседатель БХД Ольга Ковалкова, председатель ОГП Николай Козлов, председатель РЗС Юрий Губаревич. Сопредседатель Белорусской христианской демократии Павел Северинец был оштрафован несколько раз, а также был осужден на 45 суток ареста.

2. Выражает солидарность с заявлениями ЕС и Совета Европы, в которых подтверждается решительное противодействие смертной казни после новых приговоров, вынесенных в Беларуси Илье и Станиславу Костевым, и настоятельно призывает правительство Беларуси немедленно отозвать все вынесенные смертные приговоры, и работать над отменой смертной казни.

3. Осуждает нарушение свободы Интернета, свободы слова и преследование независимых журналистов в Беларуси;

4. Призывает белорусские власти соблюдать нормы декларации прав человека и обеспечивать, чтобы все граждане Беларуси могли свободно участвовать в мирных акциях протеста.

5. Приветствует сближение Беларуси с Евросоюзом, в то же время мы обращаем внимание на то, что выполнение норм декларации прав человека является обязательным условием для всех демократических стран.

6. Призывает белорусские власти прекратить давление и политическое преследование активистов и лидеров демократических партий.