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Блогер показал, как люди жили в СССР

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  • 5.02.2020, 18:14
  • 4,610
Блогер показал, как люди жили в СССР

Максим Мирович опубликовал обзор сталинских бараков из Минска.

Так, друзья — сегодня будет интересный пост с уникальными фотоснимками того, как на самом деле жили люди в сталинские времена. Всевозможные любители СССР, ватники, сталинисты, антизападники, читатели книг про "попаданцев" а также адепты Вассермана и Кургиняна без устали рассказывают сказки о том, что при Сталине все жили в пятикомнатных и по совместительству совершенно бесплатных квартирах-сталинках, которые были построены с исключительной заботе о простом трудовом народе, пишет известный блогер Максим Мирович в ЖЖ.

Разумеется, всё это сплошная ложь и передергивание фактов — да, какое-то неплохое жильё при Сталине строилось — но всё дело в том, что выдавалось оно 3-5% номенклатурщиков, высокопоставленных военных, всякой гэбне и гимнюкам-Михалковым, а вот обычные люди либо заселялись в многокомнатные сталинки по принципу коммуналки — одна комната — одна семья, либо и вовсе жили в самых настоящих бараках. Бараки были деревянными либо кирпичными — чаще всего не выше двух этажей. Планировка внутри была либо коридорная — с множеством комнат вдоль длинного коридора, либо секционная, как в обычном подъезде — но и в этом случае жильё было крайне убогим.

Недавно в Минске как раз сносили остатки таких сталинских бараков — они были построены из кирпича, но внутри представляли собой удручающее зрелище. Мне удалось попасть внутрь и заснять то, как на самом деле жили люди в сталинские годы.

Итак, в сегодняшнем посте — подробный обзор сталинских бараков из Минска и рассказ о том, что именно строили при Сталине для простого народа. В общем, обязательно заходите под кат, пишите в комментариях ваше мнение, ну и в друзья добавляться не забывайте)

02. Для начала давайте посмотрим на внешний вид построек. Здания были построены в период между 1948 и 1952 годом — то есть, в конце правления великого языковеда и космонавта, который как известно принял страну с сохой, а оставил с атомной бомбой. Вот, наверное, радовались наличию атомной бомбы обитатели этих сталинских бараков на минской улице Авангардной:

03. Поскольку бараки возводились в Минске, в столице союзной республики — то им постарались придать более-менее пристойный внешний вид, как бы иностранцы не подумали чего дурного — барки сложили из облицовочного силикатного кирпича, который делался на одном из минских кирпичных заводов. Тем не менее — внутри здания представляют собой жуткое деревянное убожество, из кирпича здесь сложена только внешняя коробка.

04. Вход в подъезд. Всего в каждом сталинском бараке таких подъездов четыре штуки — все выходы на одну сторону.

05. Зайдём внутрь. Это бараки не с коридорной, а с секционной планировкой — они напоминают подъезд обычной хрущёвки (разве что потолки чуть повыше, где-то 2,7 метра), но на самом деле по уровню благоустройства этот мрак не идёт ни в какое сравнение даже с говняными бесплатными хрущёвками — эти сталинские бараки несравнимо хуже.

06. Всего на площадке дома четыре с позволения сказать квартиры — хотя лично у меня язык не поворачивается назвать это пространство "квартирой". В каждой "квартире" есть только небольшая прихожая, она же кухня, а также ровно одна комната налево или направо от кухни. Общая площадь такой квартирки в сталинском бараке — ну наверное метров 18.

Вот так выглядит кухня-прихожая. Рыжая дверь справа — входная, ведёт из подъезда в квартиру. Сразу за дверью вы можете увидеть ту самую микроскопическую кухню-прихожую по площади метра в 3-4 квадратных, а налево от неё — двери в единственную комнату.

07. Единственная комната в квартире выглядит вот так — всё сделано из каких-то говняных досок из фанеры, всё простукивается и разваливается. Такое ощущение, что это наскоро сколоченная бытовка для строителей — но нет, в сталинские годы это считалось полноценным жильём для семьи. Такую квартиру могли вполне бесплатно дать целой семье с детьми — нате, живите.

08. Ещё одна кухня-прихожая, это из торцевой квартиры. Хозяевам этой клетушки в сталинском бараке ещё относительно "повезло" — так как в торцевых квартирах к в кухне есть узкое окно — в остальных же квартирках единственное окно есть только в комнате. Да, я совсем забыл сказать — ни душа, ни туалета в квартирах не было — туалеты были деревянными на улице, а мытьё предполагалось только в бане где-то в городе. Водопровода в доме не было тоже — натягаете себе вёдрами воду, не развалитесь!

09. Жилая комнатка из этой квартиры, тоже единственная, по площади ну наверное метров около тринадцати-пятнадцати. В такую квартирку из одной комнаты и кухни в прихожей в сталинские годы могли поселить семью с детьми и с нетранспортабельной бабушкой.

10. Поднимаемся на второй этаж — туда, кстати, ведёт говняная бесплатная деревянная лестница, которая наверное стала ушатанной уже через 2-3 года после начала использования — ещё при жизни Сталина. Вот наверное хорошо было подниматься по этой лестнице и мечтать по дороге — с какой же огромной атомной бомбой оставтит вскоре Сталин СССР!

11. Второй этаж барака с оставленными вещами жителей, до недавнего времени здесь продолжали жить люди — очень хорошо, что эти бараки в конце-концов расселили и вскоре снесут, жить в таких условиях невозможно.

12. Давайте заглянем в ещё одну квартиру — это тоже "торцевая модификация", с узким окошком в прихожей-кухне, из которой двойная дверь слева ведёт в маленькую единственную комнатку. Из благоустройства в квартре только батареи — водопровода, туалета и ванной здесь не было. Нет, простите, даже места, чтобы поставить унитаз или душевую кабинку.

13. Жилая комнатка. По наблюдениям — какие-то комнаты в этих бараках чуть больше, какие-то чуть меньше — но все не более 15 квадратных метров, в среднем метров по 13-15. Ну что, любители совка, уже хотите вернуться в сталинский СССР, ходить по утрам работать на завод под страхом ГУЛАГа за опоздания, и потом возрващаться вечером вот в такую квартирку, полную народа? А? Не слышу.

14. Ещё одна модификация местной барачной квартиры — так называемое "туберкулёзное окно" их кухни-прихожей в комнату. Для того, чтобы свет из единственного окна комнаты хоть как-то освещал тёмную кухню-прихожую — стенка между прихожей и комнаты сделана с окнами. Такие окна в тёмные кухни делались в XIX веке в старых гарлемских домах в Нью Йорке по санитарным нормам XIX века — и были успешно внедрены в сталинских бараках. Догнали наконец-то Америку, так сказать.

15. Ещё одна квартирка с "туберкулёзным окном", планировка легко угадывается по фото — я стою у входной двери (её открытую можно увидеть слева), направо находится дверной проём в тёмную кухоньку, а прямо напротив — двери в единственную комнату с единственным окном. Качество столярки, кстати, из рук вон плохое — всё сделано криво, косо, из сырого скрученного дерева, скреплённого намертво забитыми молотком плоскошлицевыми советскими шурупами.

16. И ещё подобная планировка — на этот раз в зеркальном отражении. Точка съёмки — от входной двери, слева виднеется тёмная кухня-прихожая, а справа — единственная комнатка.

17. Интерьер одной из комнат:

18. Ещё одна кухонька-прихожая с узким окном — в этих бараках это прям этакий люкс-вариант. Так и представляю, как общались обитатели этих квартир между собой в те годы, сокрушаясь не доставшейся "роскоши" — "ну вот, Васе дали кухню с окном, а нам нет, не мог ты в исполкоме кулаком по столу ударить, у нас дети в конце концов!".

19. Комната опустевшего сталинского барака.

20. Второй этаж с протекающей крышей и отваливающеся от дранки некачественной штукатуркой.

21. Кухня.

Ну что, друзья — как видите, все россказни фанатов СССР о том, что при Сталине все якобы жили в огромных и к тому же совершенно бесплатных квартирах — это не более чем их беспочвенные фантазии. Впрочем, я легко могу представить, что номенклатурные предки нынешних сталинистов действительно в те годы жили в шестикомнатных квартирах, построенных руками простого народа. Обычный же простой народ — слесари, швеи, мотористы, монтажники, строители — жили в те годы в бараках такого либо коридорного типа и часто проживали в таких условиях всю жизнь...

Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу.


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