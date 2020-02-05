Турция сказала «нет» российскому газу 4 5.02.2020, 18:36

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Поставки «Газпрома» на турецкий рынок обвалились почти в два раза.

Пока «Газпром» достраивал стоивший 7 млрд долларов трубопровод «Турецкий поток», Турция резко сократила закупки российского газа.

По итогам 2019 года на турецкий рынок из России было поставлено 14,4-14,8 млрд кубометров, подсчитал «Интерфакс» на основе статистики Совета по регулированию энергорынка Турции (EPDK).

Спад относительно 2018 года составил около 40%. В результате Турция впервые за 13 лет вышла из топ-3 покупателей российского газа. С 2007 года турецкий рынок был вторым по объемам экспорта для «Газпрома», уступая лишь ФРГ. Но в прошлом году вперед вышла не только Италия, но даже Австрия, экономика которой в два раза меньше турецкой, передает finanz.ru.

Газопровод «Голубой поток», качающий газ в Турцию с 2003 года, оказался недозагружен более чем на треть: при мощности в 16 млрд кубометров в год он пропустил 10,3-10,6 млрд кубов. Еще 4,35 млрд кубометров «Газпром» поставил через Трансбалканский коридор.

Российский газ турецкие покупатели заменили закупками в Азербайджане и поставками СПГ, следует из статистики.

После запуска трубопровода TAP, качающего газ в Европу с месторождения Шах-Дениз в Каспийском море, Турция на 29% увеличила газовый импорт из Азербайджана. За 11 месяцев он составил 8,66 млрд кубометров (1,9 млрд).

Поставки сжиженного природного газа за 11 месяцев достигли 10,9 млрд кубометров, а по итогам года могли выйти на планку 12 млрд кубов, подсчитал «Интерфакс». Это на 7% больше, чем в 2018 году.

Крупнейшим поставщиком с долей почти 50% рынка стал Алжир (5,068 млрд кубометров). На втором месте оказалась Нигерия (2,13 млрд), на третьем - Катар (1,93 млрд). Американский сланцевый газ, несмотря на рекорды добычи и запуск четырех новых терминалов в портах Восточного побережья, покорить турецкий рынок пока не смог (980 млн кубометров за год).

Эпизодические поставки СПГ приходили также из Экваториальной Гвинеи, Египта, Тринидада и Тобаго, Норвегии и даже Франции. Импорт из Ирана не изменился - 6,88 млрд кубометров.

Избирательно урезать закупки именно российского газа Турцию, по всей видимости, заставили ценовые разногласия.

В феврале прошлого года стало известно, что «Газпром экспорт» через суд отменил скидку в 10,25%, которой с 2015 года пользовались частные турецкие импортеры газа - Akfel Gaz Sanayi ve Ticaret A.S. и Enerco Enerji A.S.

Трейдеры традиционно покупали газ дешевле, чем национальный поставщик Botas, который может поставлять газ на субсидируемый внутренний рынок Турции, работая с нулевой прибылью или даже в убыток. Компании в 2015 году добились скидки 10,25%, которая должна была действовать до 2016 года. В 2016 году «Газпром» попытался поднять цены на время судебного спора с Botas по условиям контракта, но независимые газовые компании не согласились, посчитав скидку бессрочной.

Они не стали оплачивать выросший счет за январь 2016 года, в ответ «Газпром» на 10% снизил объем поставок по сравнению с их заявками. В апреле 2016 года стороны уладили конфликт без суда, но цену на 2017 год «Газпром» оспорил уже в суде.

Урегулировать ценовой конфликт на переговорах президентов Владимира Путина и Реджепа Эрдогана в апреле не удалось. «Есть вопросы, есть проблемы. Наши турецкие друзья настаивают на одних формулах, по коммерческим соображениям, «Газпром» предлагает другие решения», - заявил после встречи Путин.

Он добавил, что Москва будет искать решение этой проблемы, так как дорожит турецким рынком и отношениями с «турецкими партнерами и друзьями».