Шендерович: В XIX веке Путин мог бы считаться успешным лидером 3 5.02.2020, 18:42

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Виктор Шендерович

Но в XXI веке тот, кто контролирует Силиконовую долину, тот и победил.

Президент РФ Владимир Путин мог бы считаться успешным лидером в XIX веке. Такое мнение российский писатель Виктор Шендерович выразил в интервью программы сайта Charter97.org Studio Х97.

«Сегодня говорят, что Сталин – высшая точка русской цивилизации. Там ошибка только в одном слове: не цивилизации, конечно, – империи. Просто империя и цивилизация – это вещи противоположные. И пока мы это не поймем, мы будем слепо гибнуть на имперском пути. Потому что империя не то чтоб безнравственна, она само собой безнравственна, но она нежизнеспособна. В XXI веке империи нет места. Еще в XIX веке Путин мог бы считаться успешным лидером: он прирастил, добавил территории. Но в XXI веке тот, кто контролирует Силиконовую долину, тот и победил. Там, где свобода, там эффективнее, вот и все. И капитализация Apple больше капитализации всех «Газпромов», – отметил Шендерович.

Он напомнил слова российского историка XIX века Василия Ключевского о том, что «история не учительница – она классная надзирательница. Она ничему не учит – она наказывает за невыученные уроки».

«Не выучил – останься на «второй год». Но «год» этот – несколько десятилетий. Вы тоскуете по Сталину? Ваше право. Идите тоскуйте по Сталину. Идите в отстой, идите на окраину мира. Мир будет развиваться, мир будет обновляться, мир будет уходить куда-то вперед, за угол, за поворот, вообще в другую сторону, а вы будете сидеть в своем углу, сами себе поставили вышки с пулеметчиками и будете там гнить. Истории это совершенно безразлично. Пожалуйста! Либо мы начнем выход в сторону свободы, либо будем догнивать, как империя догнивает», – добавил Шендерович.