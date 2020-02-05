закрыть
5 февраля 2020, среда, 19:36
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Доставка с Комаровки возвращается с новыми планами

  • 5.02.2020, 18:56
Доставка с Комаровки возвращается с новыми планами

Интернет-сервис по доставке продуктов с рынка проработал в январе всего один день, но успел стать скандальным.

Напомним, интернет-сервис по доставке свежих продуктов с Комаровки Fresh Komarovka проработал в середине января всего один день, но успел стать скандальным. По задумке, при помощи сервиса любой желающий мог не тратить время на посещение Комаровского рынка, а заказать продукты на сайте. Курьеры сервиса брали на себя походы по торговым рядам и доставку заказа к порогу квартиры, пишет kp.by.

Конечно, минчане сервисом заинтересовались. Но когда присмотрелись к нему повнимательней, посыпались возмущения и вопросы.

- Обдираловка! Продукты на сайте в разы дороже тех, что на самом деле продают на Комаровке! - писали в соцсетях одни.

- Почему минимальный заказ 60 рублей? - возмущались другие. - И где гарантия, что домой вам привезут именно продукты с Комаровки, а не с левого склада? Я, может, хочу товар от конкретного продавца!

- Похоже, левые парнишки примазались к репутации легендарной Комаровки и под ее брендом тупо толкают свои продукты с целью набить карманы, - предполагали третьи.

Были и те, кто сервис защищал. Мол, ребята в хорошем смысле сумасшедшие, хотя бы потому, что решили продвинуть в стране уникальный проект.

В общем, под все эти возгласы сервис запустился - и к вечеру уже лег. «Наверное, слишком много заказов, ребята не справляются, завтра все наладится», - предположили мы. Но на следующий день доставка не заработала. На сайте сообщалось, что его закрыли на доработку и вскоре заново запустят. Сначала обещали через три дня, а потом и вовсе перенесли событие на неопределенный срок… Общаться с журналистами основатели сервиса желанием не горели, и это вызывало еще больше подозрений. Стали поговаривать, что ребята тихо слились.

Но нет! Из первых уст мы узнали, что 6 февраля Fresh Komarovka заработает снова, уговорили создателя сервиса Сергея Котяка на встречу и задали ему интересующие всех вопросы.

«Конкурировать ни с кем даже не думали»

Место встречи было очевидным - Комаровка! По дороге к собеседнику решила лично проверить, действительно ли продукты с сервиса были намного дороже тех, которые продают на рядах. Запомнилось сало по 18 рублей, черешня по 200, ананасы по 30 и сметана по 5 рублей с копейками за 400 граммов.

Прохожусь по рядам. Сало есть и за 10, и за 11 рублей, но есть и по 17. Шея - 12,5. Если поторговаться-поулыбаться, можно и за 11. Особенно если клиент вы постоянный или, к примеру, продавец хочет побыстрее продать товар. Ананасы можно найти и по 5, и по 10 рублей, но страшненькие и зеленые. Хотя есть и те самые по 30. Они действительно как с картинки. И та самая черешня по 200 рублей тоже лежит. Хотя есть и в 10 раз дешевле. Ну хорошо, тогда почему дешевой не было у доставки «Фреш Комаровка»?

- Поговорим начистоту? - предлагаю сходу Сергею Котяку.

Он не против.

- Для начала: какое отношение вы имеете к Комаровке? На рынке говорят, что ваша доставка просто использует известный бренд.

- На Комаровке я торгую уже три года. Продаю свинину и колбасы, всего порядка десяти точек. За это время я хорошо узнал и продавцов и поставщиков. Обратил внимание, что чаще всего на рынок приходят люди постарше. У них элементарно больше времени. Молодежь, как правило, дорожит каждой свободной минутой и не всегда готова посвятить 3 часа выходного дня походу на Комаровку. При этом продукты здесь действительно уникальные, таких больше нигде не найдешь. А есть свежие, отборные продукты хотят все. Не раз наблюдал, как россияне приезжали к нам и ящиками скупали на Комаровке то же сало. Так и родилась идея создать сервис по доставке свежих продуктов с Комаровки. Вместе с компаньоном прорабатывали ее с апреля прошлого года. Зарегистрировали ООО, изучили опыт других стран (в Москве, кстати, есть похожий сервис), пообщались с разработчиками сайтов и начали активно готовиться к запуску.

- На этом месте поподробнее. Особенно интересно, по какому принципу выбирали поставщиков?

- Намеренно выбирали только надежных и проверенных, которые работают на Комаровке лет 20. Я и сам брал у них продукты. Знаю, что за их качество можно не беспокоиться. Как правило, у них всегда много покупателей. А значит, и новый товар приходит каждый день. Все свежее. К моему удивлению, на сотрудничество соглашались далеко не все. Представьте ситуацию: приходят ребята и говорят: «Давайте будет продавать ваш товар через интернет-доставку». Никто толком не понимает, что за этим будущее и что так можно не только сократить свои расходы, но и заработать. Для многих главное - чтобы их просто не трогали. Они четко знают, сколько продадут за день и сколько надо будет заказать на завтра. А тут все, слом системы. В результате договорился примерно с 25 поставщиками. Спрашивали, по какой цене готовы отдать качественный, не залежалый товар. Нам называли сумму…

- Но получилось, что эти продукты - далеко не самые доступные! На некоторые цены такие, что позволить их себе сможет не каждый.

- Но мы и не планировали конкурировать с магазинными ценами. У того же Евроопта, с которым почему-то нас сравнивают в комментариях, магазинный товар. И их цены для нас недостижимы. А для них - наше качество. Они не могут позволить себе товар, который можем себе позволить мы. Мы позиционируем себя как сервис доставки продуктов лучшего качества, в том числе и фермерских. А это априори недешевые продукты.

«Сделали ставку на качество и поняли, что не проиграем»

- Какую наценку делаете?

- Максимальная наценка нашего сервиса равна наценке магазинов фермерских товаров. Мы ведь работаем в том числе ради финансового результата. Плюс надо платить деньги за аренду, давать зарплату курьерам. То есть мы не можем взять и отдать все по ценам Комаровки. Но уже сейчас на нас выходят производители сала, деревенской колбасы, полендвицы... Мы ведем с ними переговоры, и, если все получится, цены по некоторым позициям планируем снижать. Возможно, это будет цена Комаровки или даже ниже.

- Вы согласны с тем, что ваш сервис похода на Комаровку не заменит?

- Нет, конечно. Рынок на то и рынок, что каждый здесь находит товар для себя. Есть прилавки подешевле, а есть подороже. Мы берем на себя все затраты по времени, отбору лучших продуктов и доставке, а покупатель платит за услугу. Опять же, если пойти на рынок и сравнить наши цены на овощи с ценами на такие же хорошие овощи, как на Комаровке, вы удивитесь и поймете, что наценка совсем небольшая. Отборная хурма, к примеру, будет стоить 7 рублей, а похуже можно и за 3,5 найти. Можно и авокадо за 2 рубля купить, а не за 5. Но, повторю, мы предлагаем качественный продукт и делаем акцент на него.

Вот, например, выбирали мандарины. Они на Комаровке есть азербайджанские, испанские, турецкие, итальянские. Сидели и лично пробовали каждый. Как только дошли до итальянских, поняли, что они вне конкуренции. Но и цена на них соответствующая! Мы на нее пошли, потому что знали, что не проиграем. Молочные продукты тоже берем отборного качества: у человека, который не толкает перекуп, не смешивает с магазинным. Сыры - вообще от самого проверенного поставщика. У них семейный бизнес, и они поставляют сыры даже «Короне». У нас цена даже ниже.

- Почему минимальная доставка именно 60 рублей?

- Мы все просчитали, притом по самому пессимистичному сценарию. Решили, что если заказов будет максимум 15 в день, то при сумме одного заказа не ниже 60 рублей сможем продержаться. Мы реально не ожидали ажиотажа. Когда запустили сервис в тестовом режиме, сразу посыпались заказы. За один день сайт посетили 24 тысячи человек! И это были не только белорусы. Еще украинцы, россияне, почему-то американцы. Присылали нам даже письма, мол, молодцы, ребята, крутой стартап, вот только сервер подвисает. И сайт действительно не выдержал. Лег из-за большого внешнего трафика. Но всем клиентам, которые сделали заказ, товар мы развезли, в том числе мы с компаньоном развозили. Хотели посмотреть на своих клиентов. Среди заказчиков была и женщина с инвалидностью. Для нее сервис - тоже хороший выход. В тот день из офиса вышли только под утро. Анализировали, что и как. В итоге решили приостановить работу и усовершенствовать не только движок сайта, но и сам сервис.

«К статусу лакшери не стремимся»

- Что изменится?

- Нельзя будь заказать в формате «сегодня на сегодня». Логика такая: пока обработаешь заказ и начнешь его собирать, а это уже часа 3 дня, нужной продукции может уже и не быть. Лучше привезти на следующий день, но все, что заказал клиент, и самое свежее. На сервисе будет возможность выбрать день доставки. Еще у нас будет лимит заказов. Максимум - 60 в день, больше пока что собрать и развезти не сможем. Но будем развиваться.

6 февраля запустимся, но до конца недели будет скрыт раздел «Рыба, морепродукты». В последний момент поставщик отказался работать с сервисом. Решили заключить договор напрямую с поставщиком из России. За счет этого рыбную продукцию будем привозить на порядок лучше и дешевле.

- А сумму минимального заказа снизить не планируете?

- Нет. Мы высчитали средний чек заказа после того первого дня работы. И получилось даже не 60, а 90 рублей. Некоторые заказали и на 360. Так что со временем минимальную стоимость заказа, возможно, не снизим, а даже наоборот, поднимем.

- Интересно, как заказы формируете?

- Как только поступает заказ, сообщаем об этом поставщикам. Они пакуют товары, пишут номер заказа. Потом приезжает курьер, забирает товар у всех поставщиков, формирует заказ и везет на нужный адрес. Продукты будем привозить в крафтовой упаковке. Молоко - в стеклянной таре, соленья - в пакетах из кукурузного сырья. Вот только для кондитерки пока что пластик. Мы не стремимся к статусу лакшери, но хотим, чтобы все было максимально экологично и достойно.

- Важный вопрос: где гарантия, что мясо мне привезут именно с Комаровки и такое же, как на картинке с вашего сайта, а не дешевле в три раза?

- Рубить какой-то кусок дешевой тушки, выдавая ее за дорогую, невыгодно. Куда мы в таком случае остатки тушки денем? Разумнее приходить и брать у поставщика по тем ценам, по которым договорились. Но, конечно, мы думали, как бы успокоить клиентов. Чтобы дать гарантию, которую хотят минчане, мы на своем сайте укажем, у какого конкретно поставщика берем мясо. Это не закрытая информация, ее можно будет проверить.

- А если кто-то захочет товар от какой-то конкретной тети-продавца?

- Со всеми не договориться. Мы предложили лучшие, на наш взгляд, товары Комаровки от проверенных нами лично поставщиков. Но в дальнейшем, конечно, собираемся разнообразить наш ассортимент, правда, преимущественно за счет эксклюзивных товаров. К примеру, есть идея продавать горячую выпечку прямо из пекарни, договориться с поставщиками продуктов здорового питания, найти фермерские сыры и товары, которых в обычных минских магазинах сегодня не найти. Мы в себе уверены. И, надеемся, все получится.


популярное за неделю

Мнение

Технически неисправные
Технически неисправные Ирина Халип
Шкловский манифест одинокого дровосека
Шкловский манифест одинокого дровосека Владимир Халип
Независимость идет рука об руку с демократией, а не с диктатурой
Независимость идет рука об руку с демократией, а не с диктатурой Андрей Санников
Переходим на дрова
Переходим на дрова Виктор Горбачев