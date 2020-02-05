Доставка с Комаровки возвращается с новыми планами 5.02.2020, 18:56

Интернет-сервис по доставке продуктов с рынка проработал в январе всего один день, но успел стать скандальным.

Напомним, интернет-сервис по доставке свежих продуктов с Комаровки Fresh Komarovka проработал в середине января всего один день, но успел стать скандальным. По задумке, при помощи сервиса любой желающий мог не тратить время на посещение Комаровского рынка, а заказать продукты на сайте. Курьеры сервиса брали на себя походы по торговым рядам и доставку заказа к порогу квартиры, пишет kp.by.

Конечно, минчане сервисом заинтересовались. Но когда присмотрелись к нему повнимательней, посыпались возмущения и вопросы.

- Обдираловка! Продукты на сайте в разы дороже тех, что на самом деле продают на Комаровке! - писали в соцсетях одни.

- Почему минимальный заказ 60 рублей? - возмущались другие. - И где гарантия, что домой вам привезут именно продукты с Комаровки, а не с левого склада? Я, может, хочу товар от конкретного продавца!

- Похоже, левые парнишки примазались к репутации легендарной Комаровки и под ее брендом тупо толкают свои продукты с целью набить карманы, - предполагали третьи.

Были и те, кто сервис защищал. Мол, ребята в хорошем смысле сумасшедшие, хотя бы потому, что решили продвинуть в стране уникальный проект.

В общем, под все эти возгласы сервис запустился - и к вечеру уже лег. «Наверное, слишком много заказов, ребята не справляются, завтра все наладится», - предположили мы. Но на следующий день доставка не заработала. На сайте сообщалось, что его закрыли на доработку и вскоре заново запустят. Сначала обещали через три дня, а потом и вовсе перенесли событие на неопределенный срок… Общаться с журналистами основатели сервиса желанием не горели, и это вызывало еще больше подозрений. Стали поговаривать, что ребята тихо слились.

Но нет! Из первых уст мы узнали, что 6 февраля Fresh Komarovka заработает снова, уговорили создателя сервиса Сергея Котяка на встречу и задали ему интересующие всех вопросы.

«Конкурировать ни с кем даже не думали»

Место встречи было очевидным - Комаровка! По дороге к собеседнику решила лично проверить, действительно ли продукты с сервиса были намного дороже тех, которые продают на рядах. Запомнилось сало по 18 рублей, черешня по 200, ананасы по 30 и сметана по 5 рублей с копейками за 400 граммов.

Прохожусь по рядам. Сало есть и за 10, и за 11 рублей, но есть и по 17. Шея - 12,5. Если поторговаться-поулыбаться, можно и за 11. Особенно если клиент вы постоянный или, к примеру, продавец хочет побыстрее продать товар. Ананасы можно найти и по 5, и по 10 рублей, но страшненькие и зеленые. Хотя есть и те самые по 30. Они действительно как с картинки. И та самая черешня по 200 рублей тоже лежит. Хотя есть и в 10 раз дешевле. Ну хорошо, тогда почему дешевой не было у доставки «Фреш Комаровка»?

- Поговорим начистоту? - предлагаю сходу Сергею Котяку.

Он не против.

- Для начала: какое отношение вы имеете к Комаровке? На рынке говорят, что ваша доставка просто использует известный бренд.

- На Комаровке я торгую уже три года. Продаю свинину и колбасы, всего порядка десяти точек. За это время я хорошо узнал и продавцов и поставщиков. Обратил внимание, что чаще всего на рынок приходят люди постарше. У них элементарно больше времени. Молодежь, как правило, дорожит каждой свободной минутой и не всегда готова посвятить 3 часа выходного дня походу на Комаровку. При этом продукты здесь действительно уникальные, таких больше нигде не найдешь. А есть свежие, отборные продукты хотят все. Не раз наблюдал, как россияне приезжали к нам и ящиками скупали на Комаровке то же сало. Так и родилась идея создать сервис по доставке свежих продуктов с Комаровки. Вместе с компаньоном прорабатывали ее с апреля прошлого года. Зарегистрировали ООО, изучили опыт других стран (в Москве, кстати, есть похожий сервис), пообщались с разработчиками сайтов и начали активно готовиться к запуску.

- На этом месте поподробнее. Особенно интересно, по какому принципу выбирали поставщиков?

- Намеренно выбирали только надежных и проверенных, которые работают на Комаровке лет 20. Я и сам брал у них продукты. Знаю, что за их качество можно не беспокоиться. Как правило, у них всегда много покупателей. А значит, и новый товар приходит каждый день. Все свежее. К моему удивлению, на сотрудничество соглашались далеко не все. Представьте ситуацию: приходят ребята и говорят: «Давайте будет продавать ваш товар через интернет-доставку». Никто толком не понимает, что за этим будущее и что так можно не только сократить свои расходы, но и заработать. Для многих главное - чтобы их просто не трогали. Они четко знают, сколько продадут за день и сколько надо будет заказать на завтра. А тут все, слом системы. В результате договорился примерно с 25 поставщиками. Спрашивали, по какой цене готовы отдать качественный, не залежалый товар. Нам называли сумму…

- Но получилось, что эти продукты - далеко не самые доступные! На некоторые цены такие, что позволить их себе сможет не каждый.

- Но мы и не планировали конкурировать с магазинными ценами. У того же Евроопта, с которым почему-то нас сравнивают в комментариях, магазинный товар. И их цены для нас недостижимы. А для них - наше качество. Они не могут позволить себе товар, который можем себе позволить мы. Мы позиционируем себя как сервис доставки продуктов лучшего качества, в том числе и фермерских. А это априори недешевые продукты.

«Сделали ставку на качество и поняли, что не проиграем»

- Какую наценку делаете?

- Максимальная наценка нашего сервиса равна наценке магазинов фермерских товаров. Мы ведь работаем в том числе ради финансового результата. Плюс надо платить деньги за аренду, давать зарплату курьерам. То есть мы не можем взять и отдать все по ценам Комаровки. Но уже сейчас на нас выходят производители сала, деревенской колбасы, полендвицы... Мы ведем с ними переговоры, и, если все получится, цены по некоторым позициям планируем снижать. Возможно, это будет цена Комаровки или даже ниже.

- Вы согласны с тем, что ваш сервис похода на Комаровку не заменит?

- Нет, конечно. Рынок на то и рынок, что каждый здесь находит товар для себя. Есть прилавки подешевле, а есть подороже. Мы берем на себя все затраты по времени, отбору лучших продуктов и доставке, а покупатель платит за услугу. Опять же, если пойти на рынок и сравнить наши цены на овощи с ценами на такие же хорошие овощи, как на Комаровке, вы удивитесь и поймете, что наценка совсем небольшая. Отборная хурма, к примеру, будет стоить 7 рублей, а похуже можно и за 3,5 найти. Можно и авокадо за 2 рубля купить, а не за 5. Но, повторю, мы предлагаем качественный продукт и делаем акцент на него.

Вот, например, выбирали мандарины. Они на Комаровке есть азербайджанские, испанские, турецкие, итальянские. Сидели и лично пробовали каждый. Как только дошли до итальянских, поняли, что они вне конкуренции. Но и цена на них соответствующая! Мы на нее пошли, потому что знали, что не проиграем. Молочные продукты тоже берем отборного качества: у человека, который не толкает перекуп, не смешивает с магазинным. Сыры - вообще от самого проверенного поставщика. У них семейный бизнес, и они поставляют сыры даже «Короне». У нас цена даже ниже.

- Почему минимальная доставка именно 60 рублей?

- Мы все просчитали, притом по самому пессимистичному сценарию. Решили, что если заказов будет максимум 15 в день, то при сумме одного заказа не ниже 60 рублей сможем продержаться. Мы реально не ожидали ажиотажа. Когда запустили сервис в тестовом режиме, сразу посыпались заказы. За один день сайт посетили 24 тысячи человек! И это были не только белорусы. Еще украинцы, россияне, почему-то американцы. Присылали нам даже письма, мол, молодцы, ребята, крутой стартап, вот только сервер подвисает. И сайт действительно не выдержал. Лег из-за большого внешнего трафика. Но всем клиентам, которые сделали заказ, товар мы развезли, в том числе мы с компаньоном развозили. Хотели посмотреть на своих клиентов. Среди заказчиков была и женщина с инвалидностью. Для нее сервис - тоже хороший выход. В тот день из офиса вышли только под утро. Анализировали, что и как. В итоге решили приостановить работу и усовершенствовать не только движок сайта, но и сам сервис.

«К статусу лакшери не стремимся»

- Что изменится?

- Нельзя будь заказать в формате «сегодня на сегодня». Логика такая: пока обработаешь заказ и начнешь его собирать, а это уже часа 3 дня, нужной продукции может уже и не быть. Лучше привезти на следующий день, но все, что заказал клиент, и самое свежее. На сервисе будет возможность выбрать день доставки. Еще у нас будет лимит заказов. Максимум - 60 в день, больше пока что собрать и развезти не сможем. Но будем развиваться.

6 февраля запустимся, но до конца недели будет скрыт раздел «Рыба, морепродукты». В последний момент поставщик отказался работать с сервисом. Решили заключить договор напрямую с поставщиком из России. За счет этого рыбную продукцию будем привозить на порядок лучше и дешевле.

- А сумму минимального заказа снизить не планируете?

- Нет. Мы высчитали средний чек заказа после того первого дня работы. И получилось даже не 60, а 90 рублей. Некоторые заказали и на 360. Так что со временем минимальную стоимость заказа, возможно, не снизим, а даже наоборот, поднимем.

- Интересно, как заказы формируете?

- Как только поступает заказ, сообщаем об этом поставщикам. Они пакуют товары, пишут номер заказа. Потом приезжает курьер, забирает товар у всех поставщиков, формирует заказ и везет на нужный адрес. Продукты будем привозить в крафтовой упаковке. Молоко - в стеклянной таре, соленья - в пакетах из кукурузного сырья. Вот только для кондитерки пока что пластик. Мы не стремимся к статусу лакшери, но хотим, чтобы все было максимально экологично и достойно.

- Важный вопрос: где гарантия, что мясо мне привезут именно с Комаровки и такое же, как на картинке с вашего сайта, а не дешевле в три раза?

- Рубить какой-то кусок дешевой тушки, выдавая ее за дорогую, невыгодно. Куда мы в таком случае остатки тушки денем? Разумнее приходить и брать у поставщика по тем ценам, по которым договорились. Но, конечно, мы думали, как бы успокоить клиентов. Чтобы дать гарантию, которую хотят минчане, мы на своем сайте укажем, у какого конкретно поставщика берем мясо. Это не закрытая информация, ее можно будет проверить.

- А если кто-то захочет товар от какой-то конкретной тети-продавца?

- Со всеми не договориться. Мы предложили лучшие, на наш взгляд, товары Комаровки от проверенных нами лично поставщиков. Но в дальнейшем, конечно, собираемся разнообразить наш ассортимент, правда, преимущественно за счет эксклюзивных товаров. К примеру, есть идея продавать горячую выпечку прямо из пекарни, договориться с поставщиками продуктов здорового питания, найти фермерские сыры и товары, которых в обычных минских магазинах сегодня не найти. Мы в себе уверены. И, надеемся, все получится.