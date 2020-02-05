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В аэропорту Стамбула при посадке разбился пассажирский «Боинг»

  • 5.02.2020, 19:17
  • 1,963
В аэропорту Стамбула при посадке разбился пассажирский «Боинг»
иллюстрационное фото

После посадки самолет развалился на части и загорелся.

В аэропорту Стамбула самолет Измир - Стамбул при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, в результате чего раскололся на несколько частей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu.

Известно, что речь идет о самолете авиакомпании Fly Pegasus (Boeing 737-800), выполнявшем рейс по маршруту Измир-Стамбул. Инцидент произошел не в главном аэропорту Стамбула, а в аэропорту Сабиха Гекчен, расположенном на юго-востоке, в азиатской части города

По крайней мере часть пассажиров после аварийной посадки эвакуировали, свидетельствуют фото, которые распространяют турецкие СМИ

О раненых пока никаких сообщений не поступало.


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