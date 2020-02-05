В аэропорту Стамбула при посадке разбился пассажирский «Боинг»
- 5.02.2020, 19:17
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После посадки самолет развалился на части и загорелся.
В аэропорту Стамбула самолет Измир - Стамбул при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, в результате чего раскололся на несколько частей.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu.
Известно, что речь идет о самолете авиакомпании Fly Pegasus (Boeing 737-800), выполнявшем рейс по маршруту Измир-Стамбул. Инцидент произошел не в главном аэропорту Стамбула, а в аэропорту Сабиха Гекчен, расположенном на юго-востоке, в азиатской части города
По крайней мере часть пассажиров после аварийной посадки эвакуировали, свидетельствуют фото, которые распространяют турецкие СМИ
О раненых пока никаких сообщений не поступало.
Az önce Sabiha Gökçen havalimanında Pegasus’un bir uçağı düştü 😢 pic.twitter.com/PZ0zYy3NKS— M.Y.A (@myatasever) February 5, 2020