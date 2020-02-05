Белорусская студентка просит МИД спасти ее от коронавируса 2 5.02.2020, 19:42

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Девушка рассказала, как попала в ловушку коронавируса и безразличия белорусских дипломатов.

21-летняя брестчанка Настя Михальчук приехала учиться в Хэнаньский университет в сентябре. Еще несколько месяцев назад она даже представить не могла, что будет бояться выйти в магазин за продуктами. Девушка рассказала Belsat.eu, как попала в ловушку коронавируса и безразличия белорусских дипломатов.

Настя Михальчук

«В Беларуси я учусь на факультете журналистики в БГУ. За свой счет приехала в Хэнаньский университет по программе обмена опытом. Провинция, в которой находится университет, называется Хэнань. Она граничит с провинциями Шэнси, Аньхой, а также Хубэй [эпицентр коронавируса. – прим. ред]. Сюда приехало около 20 человек. А когда началась вся эта заварушка с коронавирусом, 5 студентов вернулись в Беларусь», – рассказывает Настя.

Со слов девушки, оставшиеся студенты в растерянности и шоке. «Мы не знаем как поступить. Денег на дорогие авиабилеты нет. Ехать на поезде в Чжэнчжоу, чтобы добраться до Пекина – это значит рисковать. Я неделями сижу в комнате общежития. Выхожу только за продуктами в магазин. Сегодня из этого магазина скорая забрала двух человек с подозрением на коронавирус», – говорит белорусская студентка.

Мама Насти работает санитаркой, а папа сейчас на заработках в Москве и денег на более или менее безлопастный авиаперелет у них нет. Это стоит около $ 700.

«В белорусском посольстве в Китае мне сказали, что вывезти меня они не могут. Если бы я была в провинции Хубэй, то “был бы другой разговор“. В Хэнане несколько сотен зарегистрированных случаев заражения. Я не знаю, что мне делать. Нас просто тут бросили», – говорит белоруска.

В общежитии Насти живут только иностранцы. Каждый день студенты могут проверить температуру, но делают это не все.

Комната общежития, в которой живет Настя Михальчук

«Некоторым просто влом спуститься три этажа. В Беларуси нет даже этого. Девочку, которая вернулась в Минск из Китая, в Национальном аэропорту даже не проверили. Она сама нашла медпункт, но он был закрыт [видео есть в распоряжении редакции]», – рассказывает Настя.

Белоруска просит МИД помочь студентам БГУ эвакуироваться из Китая.