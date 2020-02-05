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Зеленский посетит Италию, Ватикан и встретится с Папой Римским

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  • 5.02.2020, 19:49
Зеленский посетит Италию, Ватикан и встретится с Папой Римским
Владимир Зеленский

Президент Украины посетит Италию и Ватикан 7-8 февраля.

Президент Украины Владимир Зеленский 7-8 февраля совершит официальные визиты в Италию и Ватикан.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Офиса президента Украины.

Во время визита в Италию запланированы встречи Зеленского с президентом Серджо Маттареллой и премьер-министром Джузеппе Конте.

8 февраля президент Украины встретится в Ватикане с Папой Римским Франциском.

Также программой визита предусмотрены встречи Зеленского с государственным секретарем Святого престола Пьетро Паролином с участием секретаря межгосударственных отношений Пола Ричарда Галлахера.

Напомним, 24 сентября президент Зеленский провел встречу с премьер-министром Италии Джузеппе Конте в кулуарах 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Зеленский призвал вкладывать средства в украинскую инфраструктуру, в частности порты, и отметил проведение большой приватизации в Украине.

Отдельно был затронут вопрос осужденного в Италии гражданина Украины Виталия Маркива. Также во время встречи обсудили важность продолжения санкционной политики в отношении России.

5 декабря глава МИД Украины Вадим Пристайко встретился с секретарем по межгосударственных отношений Ватикана Полом Ричардом Галлахером. Стороны обсудили, в частности, возможности дальнейшего предоставления гуманитарной помощи Ватикана Украине и взаимодействия в вопросе освобождения незаконно удерживаемых Россией граждан Украины.


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