При крушении самолета в аэропорту Стамбула никто не погиб 2 5.02.2020, 19:57

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На борту находились 177 пассажиров и шесть членов экипажа.

Никто из пассажиров самолета Boeing 738 авиакомпании Pegasus Airlies, который при посадке в аэропорту им. Сабихи Гекчен в Стамбуле выкатился за пределы ВПП и развалился, не погиб.

Об этом заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Джахит Туран, передает РБК со ссылкой на телеканалы ABC Gazetesi и NTV.

Anadolu со ссылкой на власти передает, что после инцидента был госпитализирован 21 человек.

По уточненным данным, на борту находились 177 пассажиров и шесть членов экипажа. В ведомстве заявили, что несколько раненых пассажиров покинули самолет своими силами, остальных людей эвакуировали подразделения скорой помощи.

ЧП произошло 5 февраля. Борт прилетел в Стамбул из Измира. Из-за произошедшего в аэропорту Сабихи Гекчен были временно приостановлены вылеты.