Neue Zürcher Zeitung: Эрдоган теряет терпение в отношениях с Путиным 1 5.02.2020, 20:22

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Реджеп Тайип Эрдоган

Анкара не намерена больше мириться с наступлением сирийских правительственных войск в Идлибе.

Похоже, турецкий президент Реждеп Тайип Эрдоган говорит: «Хватит — значит хватит!» Если еще на прошлой неделе он лишь наблюдал за тем, как армия сирийского властителя Башара Асада захватила Маарат ан-Нуман, второй по величине город в провинции Идлиб, а потом двинулась дальше на Серакиб, то теперь он, очевидно, собирается провести «красную черту». С воскресенья турецкая армия отправила в контролируемый повстанцами регион на северо-западе Сирии несколько конвоев с участием танков и бронемашин, пишет Neue Zürcher Zeitung (перевод - inosmi.ru).

По словам российского эксперта по Ближнему Востоку Алексея Хлебникова, Анкара установила в окрестностях Серакиба четыре новых наблюдательных поста. В центр города введены танки. Серакиб имеет чрезвычайно важное стратегическое значение: именно там пересекаются магистрали М4 из расположенной на средиземноморском побережье Латакии и М5, соединяющая город со столицей Дамаском на юге страны и с Алеппо на севере. Если падет Серакиб, это может повлечь за собой потерю позиций и на других участках фронта, а там уже будет совсем близко и до столицы провинции.

Вот уже почти два месяца режим Асада при поддержке российских ВКС ведет наступление на Идлиб. В регионе, находящемся под контролем повстанцев-исламистов, живут более 3 миллионов человек. Около половины из них — временно перемещенные лица, бежавшие от режима из других регионов Сирии. Наступление правительственных сил на Идлиб вызвало новую волну беженцев. С начала декабря с юга провинции на север, к закрытой границе с Турцией, бежали около полумиллиона человек.

Асада не остановить

Несмотря на невероятные страдания жителей, режим Асада полон решимости отвоевать потерянные ранее территории «до последнего сантиметра». Очевидно, он настолько уверен в поддержке России, что не останавливается, даже несмотря на нынешние маневры турецких войск. В ночь на понедельник был обстрелян новый пост турецкой военной полиции западнее Серакиба. При этом погибли восемь солдат.

Турецкая армия ответила на это обстрелом позиций войск Асада. «Наши самолеты F-16 и артиллерия атакуют цели, обнаруженные нашими спецслужбами», — сообщил Эрдоган в понедельник и призвал Россию «не мешать» ему. По его словам, нейтрализованы более 30 бойцов. Представительство международных правозащитников в Сирии сообщило о 13 погибших.

Анкара утверждает, что проинформировала Москву о перемещении войск в Идлибе. Российское министерство обороны в свою очередь сообщило, что это не так. Одновременно Москва опровергла информацию, что турецкие ВВС действовали на территории, находящейся в сфере ответственности российских войск.

Путин сидит на двух стульях

Независимо от того, как все было на самом деле, очевидно, что Эрдоган постепенно теряет терпение, глядя на действия российского президента Владимира Путина. В рамках так называемого Астанинского процесса Турция три года назад договорилась с Россией и Ираном о создании «деэскалационной зоны» в Идлибе. С тех пор там размещены более десятка наблюдательных постов турецкой армии. Однако Эрдоган еще неделю назад сказал относительно продолжающегося наступления в Идлибе: «Астанинского процесса больше нет». Либо бомбардировки прекратятся, либо Турция будет делать то, что сочтет нужным, предупредил он.

Если Анкара действительно введет в Идлиб тяжелую технику и поддержит тамошних боевиков поставками противотанковых ракет, она поставит на кон свое сотрудничество с Россией. Ведь Путин в настоящий момент, по сути, сидит на двух стульях.

С одной стороны, российские ВКС поддерживают наступление войск Асада в Идлибе. Путин разделяет мнение Асада, считающего повстанцев террористами. Свои действия он оправдывает тем, что Эрдоган делает «слишком мало» для разоружения связанных с «Аль-Каидой» джихадистов в Идлибе.

С другой стороны, Путин выступает посредником и гарантом соблюдения турецких интересов в Сирии, которые заключаются в первую очередь в том, чтобы предотвратить появление курдской автономной области на севере страны. Вторжение Анкары в Африн — на курдскую территорию севернее Идлиба — в 2018 году стало возможным, потому что на это дал согласие Кремль. Предположительно, Анкара заранее согласовала с Москвой и свою недавнюю интервенцию на курдские территории на восточном берегу Евфрата. С тех пор российские и турецкие военные совместно патрулируют приграничное пространство. Однако ввиду нынешнего обострения ситуации совместное патрулирование, запланированное на понедельник, было отменено.

Позиции Эрдогана в Идлибе слабы

Эрдоган, видимо, ожидал, что Путин с уважением отнесется к «коренным интересам» его страны в Идлибе. В начале января ему удалось договориться с кремлевским властителем о новом перемирии в Идлибе, которое, впрочем, вновь продлилось совсем не долго. Похоже, что Путин в случае каких-либо сомнений сделает выбор в пользу Асада и против Эрдогана. Несмотря на турецкую «карательную акцию» в понедельник, российские и сирийские ВВС произвели, по данным сирийских правозащитников, 220 ударов по целям в Идлибе. А на земле войска Асада продолжили наступление западнее Серакиба.

Действительно ли Эрдоган готов рассориться со своим другом Путиным, покажет время. Еще не так давно Идлиб был для него всего лишь удобным поводом для переговоров с Москвой, чтобы убедить ее поддержать его в курдском вопросе. Но если наступление Асада в Идлибе продолжится, Турция может вновь столкнуться с волной сирийских беженцев. Сирийскую оппозицию (вооруженную или нет) Анкара больше не станет рассматривать в качестве надежной защиты. Уже сейчас велико недовольство тем, что Эрдоган отправляет сирийских бойцов на войну в Ливию — вместо того чтобы задействовать их в Идлибе.

Ясно и еще кое-что: ситуация в Идлибе демонстрирует слабость турецкого президента. А он с этим мириться не будет.